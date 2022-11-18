Karencici中空裝露腰太辣讓林宥嘉也驚呼！閃亮合體PRADA金色派對

記者王則絲／台北報導

PRADA今（18日）舉行Party Collection系列記者會，邀請到歌手林宥嘉與Karencici（林愷倫）出席。林宥嘉以運動風正裝與報童帽造型帥氣現身，Karencici則是穿著一身金色中空裙裝，露出一截纖腰，讓林宥嘉定睛驚呼：「這個腰！」，訪問中問及林宥嘉聖誕節想送給孩子什麼禮物？他答道想送益智遊戲「四連環」，但一搜尋才赫然發現：「他們年齡還沒到。」不改無厘頭的性格。

▲林宥嘉、Karencici現身PRADA活動。（圖／品牌提供）



呼應年末節慶氛圍，PRADA Party Collection系列汲取金、銀色調的男女裝，在手袋、配件等單品上，放大如珠寶般閃爍的光澤，展現奢華的極致，男裝雖以正裝出發，但呈現休閒化的樣貌，像林宥嘉身上看似運動服的造型，其實正是以三件式的西裝概念組成；女裝方面明顯華麗許多，眾多的華麗元素被運用在舒適、休閒的材質上頭，反映PRADA的二元性，模糊日常服與晚宴服的界線，期望打破傳統社交的規範。

▲Karencici、林宥嘉今日第二套造型。（圖／品牌提供）



聖誕節即將來臨，問及兩人是否有送禮推薦？林宥嘉提議：「我會選擇送人可以帶來溫暖的禮物，像是帽子。」今日他所佩戴的報童帽，便是一個兼具帥氣與街頭感、亦不侷限性別駕馭的選擇，Karencici則附和：「我會選我手上的包包，因為我覺得很可愛，它也可以保暖。」她手上的PRADA Panier手袋為鬆軟的絨毛面料，可愛外型讓她愛不釋手。

▲Karencici、林宥嘉。（圖／記者王則絲攝）



提到曾收過印象中最深刻的聖誕節禮物，林宥嘉分享小時候曾把聖誕襪子掛在門把上，隔天發現襪子被裝滿感到很興奮，沒想到是爸爸把所有的襪子都塞進去了，根本不是禮物，讓他當時感到很生氣，不過今回想起來也倍感幽默：「他真的是送了我一個禮物，他讓我在20幾年後的今天被問到這個問題，沒想到這個行為派得上用場。」

▲PRADA Party Collection在經典款式中加入不同的奢華材質。（圖／記者王則絲攝）



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