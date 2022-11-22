趙露思平價私服單品公開　棒球外套可愛超減齡、V領露肩毛衣男女通殺

文／美人圈

流量小花趙露思是許多人心中的穿搭ICON！趙露思雖然年紀輕輕，卻是資深名牌收藏家，身上不少行頭都來自精品大牌，但也有不少平易近人的私服選擇，小編這回就帶來「趙露思平價私服單品」推薦，各位小資族們絕對要筆記起來！

趙露思平價單品

Smiley 針織拼接外套

趙露思身上這件Smiley針織拼接外套，元氣感十足又非常有學生感！經典棒球服款式加針織拼接，直接把秋天的氛圍感拉滿，搭配胸前Smiley的綠色刺繡logo，在充滿楓葉色彩的秋日裡帶來一抹綠。而最簡單、不踩雷的搭配就是像她一樣，運用全身同色系做搭配，即使內外風格不同也一點都不突兀。

▲Smiley 針織拼接外套，參考價NT$2,233。（圖／小紅書@趙露思，下同）

Brandy melville Polo 領針織上衣

若是有長期關注露思的女孩們一定有發現，Brandy melville品牌服飾曾多次出現在她的穿搭中！例如這件Polo領針織上衣，雖然是針織上衣，不過一點都不顯胖，有別於一般的上衣款式，這款短版上衣將腰線刻意收窄，再搭配上高腰寬褲，可瞬間修飾嬌小身材，打造出「上短下長」的絕佳比例。

▲Brandy melville Polo領針織上衣，參考價NT$759。

Mystery merchant 麻花毛衣

迎來微涼的秋季，毛衣成為日常穿搭的好選擇，除了可以直接單穿，也可以披在肩上打造時髦Outfit。這件薄荷綠色的麻花毛衣版型相當寬鬆，因此一點也不會顯胖，再加上白色的羽絨背心，既保暖又可以增加穿搭層次感，打造出不厚重的溫暖冬季穿搭！另外露思還搭配了漁夫帽及黑框墨鏡，需要素顏出門的女孩們這招絕對要筆記起來！

▲Mystery merchant 麻花毛衣，參考價NT$1,945。（圖／微博@趙露思）

Mo&co 喇叭牛仔褲

不要看趙露思平時發的照片張張都是大長腿，其實她是標準的小個女孩，又加上身材纖細，上綜藝時都會被其他來賓說：「很嬌小！」。善於穿搭的她，經常利用褲型來營造出好比例！這套穿搭中是挑選了Mo&co的喇叭褲，刻意在版型上加寬，更顯得慵懶，不過保留了略大的褲腳以及膝蓋處的收緊設計，因此視覺上還是相當顯瘦！

▲Mo&co 喇叭牛仔褲，參考價NT$3,395。

Chuu牛仔褲

Chuu也是少女們的愛牌之一！露思穿著的這件牛仔褲不僅一次出現在社群版面上，對於經常穿新衣的女星來說，出鏡率算是相當高！這件是屬於不挑人的直筒褲型，對於有假胯寬、O型腿等腿型困擾的人來說相當友好，可以讓雙腿視覺上更筆直、修長。

▲Chuu牛仔褲，參考價NT$1,312。

IHXD V領露肩毛衣

露思是標準的圓臉女星，而這款V領設計毛衣可以視覺上拉長臉型，露出大面積肩膀更是這件上衣的小心機！搭配上One piece的長度設計，展現出完美的直角肩及美腿，將女人味與甜美氣質平衡的恰到好處。飽和的海軍藍色更襯托肌膚的白皙度，一穿上身保證男女通殺！

▲IHXD V領露肩毛衣，參考價NT$1,647。

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