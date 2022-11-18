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李聖經桃色唇當時髦法國貴族　Jisoo巡演擦「杏仁烤奶」唇釉唱跳都不掉妝

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記者李薇／台北報導　圖／heybiblee IG、sooyaaa__ IG、clean_0828 IG

南韓藝人的時髦穿搭，總是走在流行尖端，吸引許多年輕人追隨，從身上穿的衣服、背的包、腳踩的鞋子，到用的底妝、擦的口紅都是追蹤焦點，以下就盤點近期3大藝人使用的絕美唇色，每一支都值得收藏，輕鬆轉換氣場跟風格。

＃李聖經 香奈兒超炫耀精萃唇膏＃844，售價1780元

演員李聖經最近拍攝一系列時尚大片，其中，一套黑色刺繡連身裙，換上一頭復古捲髮，並裝飾蕾絲髮飾，手拿白色羽毛扇，看起來頗有法國貴族的氣息，擦的唇色就是桃粉紅＃844，黑金色管身唇膏設計，唇膏蘊含珍貴蝶矢梅精萃油，一抹就可以展現出絲滑潤澤的流暢感，同時搭載絕佳的顯色度，拍大片、日常擦都好看。

＃Jisoo 迪奧超完美持久唇露＃100，售價1450元

▲李聖經,香奈兒,Jisoo,迪奧,Dior,金世正,M.A.C,唇膏,唇釉,唇彩,彩妝。（圖／heybiblee IG、sooyaaa__ IG、clean_0828 IG）

最近正在世界巡演的BLACKPINK成員Jisoo，在舞台上更換許多妝容與穿搭，儘管行程忙碌，依舊不忘跟粉絲分享愛物，其中，這一支迪奧超完美持久唇露＃100就是她在表演時擦的單品，粉霧感妝效，一層就可以呈現出絕美的杏仁烤奶色調，重點是持久度超高，不管她怎麼唱跳、大流汗，都可以維持剛上台般的完美狀態，當然有夠強。

＃金世正 M.A.C絲柔粉霧唇釉＃FORTUNE TELL ME，售價1100元

▲李聖經,香奈兒,Jisoo,迪奧,Dior,金世正,M.A.C,唇膏,唇釉,唇彩,彩妝。（圖／heybiblee IG、sooyaaa__ IG、clean_0828 IG）

因戲劇《社內相親》爆紅的女主角金世正最近也在個人IG上分享動態近況，一張身穿灰色帽T坐在車內自拍的畫面，那仙氣十足的淡雅雙唇，就是靠M.A.C絲柔粉霧唇釉打造，厲害的是這支並不是常態色，而是2022年初上市的紫醉金迷系列，獨特液態天鵝絨質地，不僅能創造飽滿色調，重點是塗起來輕盈、零負擔，精油的特殊粉體科技，霧面妝效也不乾澀。

關鍵字：

李聖經, 香奈兒, Jisoo, 迪奧, Dior, 金世正, M.A.C, 唇膏, 唇釉, 唇彩, 彩妝

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