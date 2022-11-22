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說・流行／DIESEL「D手袋」IG上爆紅！「短到遮不住的迷你裙」掀網熱議

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記者王則絲／專題報導

近年全球吹起的Y2K風潮，帶領時尚圈坐上時光機、回到千禧年。義大利品牌DIESEL正在此期間迎接新任創意總監Glenn Martens，於2020年從創始人Renzo Rosso手中接掌品牌，替品牌注入一股活水，並在短時間內成為社交媒體上的潮流霸主，包括IG上爆紅的「D手袋」，獲得眾多名人的加持，以及一款「腰帶迷你裙」的設計，更獲得超高討論度。

▲DIESEL。（圖／翻攝自IG）

▲DIESEL。（圖／翻攝自IG）

▲Dua Lipa、Megan Thee Stallion都穿上DIESEL造型。（圖／翻攝自IG）

DIESEL創立於 1978 年，以牛仔褲的設計為主，許多民眾對於DIESEL的名號並不陌生，不過總覺得這四十多年之間，好像曾消失了一陣子？2020年DIESEL任命Y/Project創意總監Glenn Martens為新任設計師，以大膽、創意的剪裁與結構設計，很快讓品牌重獲新生，延續DIESEL製作牛仔褲的初衷，Glenn Martens將丹寧玩出意想不到的眾多花樣，並正好乘上了這一波Y2K浪潮，深獲名人們如Dua Lipa、Rihanna、Julia Fox⋯⋯的喜愛，使得社群關注度在短時間內高漲。

▲DIESEL。（圖／翻攝自IG）

▲DIESEL。（圖／翻攝自IG）

▲凱莉珍娜對「1DR」手袋也愛不釋手。（圖／翻攝自IG）

DIESEL在Lyst 2022年第三季最具人氣品牌排行榜當中，打敗LOUIS VUITTON、VERSACE，名列第八名位置，成長幅度相當驚人，其新款「1DR」手提包，則是搜尋度最高的單品之一，該「D手袋」具有醒目的 D字標誌，復古外型與大膽鏡面金屬色，散發濃濃Y2K氣息，連凱莉珍娜（Kylie Jenner）都搶著為它打廣告。

▲DIESEL。（圖／翻攝自IG）

▲DIESEL今年秋冬誕生的「腰帶迷你裙」也在網友們之間掀起話題。（圖／翻攝自IG）

引發關注的不只有「D手袋」，DIESEL於2022 秋冬時裝秀上首次亮相的「腰帶迷你裙」，也以其特殊的設計在網路上掀起熱議，這款「腰帶迷你裙」基本上正是以腰帶的形式構成，從背後往前圍上、黏上魔鬼氈，2秒就能穿上，不過它的長度短到不可思議，幾乎遮不住臀部，時尚網紅Adrienne Reau入手後忍不住大吐槽，這件迷你裙「短到不能坐下」，評為浮誇、不實用，卻不能否認它具有標誌性，實際穿上身擺拍，仍是非常的時髦；女星妮可基嫚（Nicole Kidman）早先在雜誌封面上也曾穿上DIESEL的「腰帶迷你裙」，襯托她性感、強烈的風格。

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關鍵字：

說流行, DIESEL, Y2K, 1DR, D手袋

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