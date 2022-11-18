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李多熙拍戲底妝都自己畫！用光10盒的遮瑕盤、8年還持續回購的粉底液是它們

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記者李薇／台北報導　圖／dahee0315 IG

演員李多熙最近在戲劇《凍死的戀愛》中，搭擋Super Junior成員崔始源上演浪漫愛情故事，直率的形象也深受許多粉絲喜愛，最近她也上時尚雜誌分享化妝包裡面的愛用單品，其中，同一款粉底液更是持續回購了8年之久、連遮瑕盤也是用光10盤以上，可見真的是真愛。

▲李多熙。（圖／dahee0315 IG）

【李多熙化妝包】

＃Laura Mercier 雙色遮瑕盤 #SC1

「就像是我的分身一樣」，李多熙對這個雙色遮瑕盤的評價就是如此貼近真實，因為她已經至少用光10盤以上，私底下都會在使用完乳液之後，直接擦遮瑕蓋住臉上瑕疵，讓底妝看起來很輕薄，兩個顏色可以依照自己的需求混合調配。

▲李多熙。（圖／dahee0315 IG）

＃RMK 水凝柔光粉霜，售價1900元

已經用過市面上很多粉底，但這一款是李多熙的最愛，甚至被她封為是「雞蛋粉底液」，因為上完妝之後的肌膚表現，就像是雞蛋一樣光滑嫩透，已經持續回購了至少8年，「我覺得肌膚看起來完美無瑕很重要，所以很注重肌膚表現，拍攝戲劇的時候，底妝幾乎都是自己畫的，所以對粉底特別感興趣，會去找適合自己的單品」。

▲李多熙。（圖／dahee0315 IG）

＃JUNGSAEMMOOL 彩碎片復古裸色眼影

由南韓彩妝師鄭瑄茉自創的同名彩妝品牌，深受很多人喜愛，其中，李多熙會使用旗下推出的單色眼影系列，她表示，很喜歡沒有珠光的自然陰影妝，會透過多種顏色混合出好看的漸層感，像是裸膚色、裸粉色都是最近很愛的眼影色系。

▲李多熙。（圖／dahee0315 IG）

＃AMUSE 纖長睫毛膏（停產）

李多熙笑說，化妝總是很愛塗很多的睫毛膏，所以買過很多產品，但這一支真的是目前遇過「人生最好睫毛膏」，因為它很防水、也不容易結塊，「我通常拿出睫毛刷的時候，會先把上面的睫毛膏在管口刮一刮，以免塗上睫毛太厚重，然後把睫毛刷稍微豎起來刷，妝感會很自然」。

▲李多熙。（圖／dahee0315 IG）

＃TARTE Tartelette In Bloom Clay Paletteu 眼影盤

這一盤的顏色幾乎都是李多熙的最愛，尤其是在用眼線膠畫完眼線之後，會使用深棕色眼影，稍微往上一點點疊擦在眼線上，打造出自然放大的眼神效果，並且用它拉長眼尾，才不會讓人覺得「我就是畫了一條眼線在這裡」。

關鍵字：

李多熙, 凍死的戀愛, Super Junior, 崔始源, Laura Mercier, RMK, JUNGSAEMMOOL, AMUSE, TARTE, 彩妝

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