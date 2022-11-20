YG彩妝師曝洗臉巾7大隱藏用法！能卸妝、洗美妝蛋，實用又省錢

▲彩妝師分享洗臉巾的多種用法，還能用來濕敷。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

近年來洗臉巾爆紅，不少人認為使用起來比毛巾乾淨又方便，連鄧紫棋、楊丞琳等女星也愛用，但也有人認為洗臉巾一次性使用就拋棄很浪費。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享，其實洗臉巾除了洗臉還有超多種隱藏用法，能洗美妝蛋、能用來卸妝等，不僅實用還能幫你省錢。

＃當毛巾壓乾水分



最基本的用法就是將洗臉巾取代毛巾，洗完臉後用洗臉巾按壓走多餘水分，一次性洗臉巾乾淨衛生，不用擔心像毛巾太潮濕滋生細菌。

＃當作卸妝巾



在洗臉巾上倒上眼唇卸妝液，一擦就能將彩妝卸除乾淨，用一張就能搞定全臉卸妝。

＃變身濕敷膜



用剪刀將洗臉巾剪成適當大小，倒上化妝水就能變成濕敷膜敷在需要之處。

＃幫助清潔粉刺



敷完塗抹式的清潔面膜後別急著洗掉，將洗臉巾用清水打濕，上下輕輕揉擦鼻翼兩側粉刺較多之處，可以幫助搓出黑頭粉刺。

＃清洗美妝蛋或粉撲



用過的洗臉巾不要丟，可以用來清洗美妝蛋或粉撲。在洗臉巾上擠一點洗面乳再包住要洗的美妝蛋或粉撲，加水起泡後稍微用力搓洗，就能洗得很乾淨。

＃臨時洗刷法



刷子串色不想洗、不方便洗的時候，可以灑一點蜜粉在洗臉巾上，用刷子沾取蜜粉在洗臉巾上點搓到沒顏色，立刻就能繼續用。

＃省錢清潔法



地板髒了，用使用過的洗臉巾直接一擦，乾淨又省錢；拿抹布擦吸油煙機都擦不乾淨？拿洗臉巾一擦，吸油效果超好；還有家裡的一些門縫窗框容易卡灰塵很難清潔，可以拿一張卡片用洗臉巾包住，在縫隙裡一划一刮，就能清潔乾淨了。

►YG彩妝師教5招「冷門小技巧」 粉底色號買錯+1步就能用

►牛爾建議「2大類保養品」需放冰箱 以免變質，擦了等於白擦

►范冰冰公開最新5款愛用保養好物 破萬網友讚「真的很真誠」