謝盈萱挑金馬戰袍陷入掙扎　黑白造型美翻網友喊「都穿」

▲擔任本屆金馬獎主持人的謝盈萱，穿KRIKOR JABOTIAN禮服搭配CHAUMET麥穗造型珠寶拍宣傳照。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第59屆金馬獎將於今晚登場，參與盛會的明星與造型團隊無不絞盡腦汁調禮服、借珠寶，期望以最美姿態登上紅毯。擔任本屆金馬獎主持人的「雙金」影后謝盈萱即陷入掙扎，於典禮前po出一黑一白造型搭配法國品牌CHAUMET珠寶，問網友們喜歡哪一套，被網友盛讚「美到不行」、「都穿」；而來台擔任頒獎嘉賓的日本奧斯卡影后黑木瞳，昨參加金馬獎大師課記者會的穿搭則洩露了優雅風格是她最佳的選擇。

▲CHAUMET麥穗造型L’Epi de Blé de Chaumet 18K黃金項鍊，1,649,000元。

將於金馬獎獨挑主持大樑的謝盈萱，在頒獎前宣傳照中換穿黎巴嫩設計師品牌的白色禮服搭配CHAUMET麥穗造型L’Epi de Blé de Chaumet 18K黃金項鍊，顯得仙氣飄飄；另一套FOVARI黑色禮服她小露香肩，巧搭CHAUMET以約瑟芬皇后為名的Joséphine系列冠冕戒指、月桂葉造型珠寶，展現個性美。

▲謝盈萱搭配CHAUMET月桂葉造型Laurier 18K白金鑽戒，1,010,000元。

將與金馬影帝張震一同揭曉本屆金馬獎影后得主的日本女星黑木瞳，雖然笑稱不爭紅毯第一美，有入圍前10名已心滿意足，但從她公開亮相的造型可發現端莊、優雅是她的穿搭重點，昨她穿黑色裙裝搭配Y字珍珠項鍊，以及寶格麗（BVLGARI）花朵造型的FIOREVER系列鑽石耳環與戒指，小巧秀氣的珠寶也深具畫龍點睛之效。

▲日本奧斯卡影后黑木瞳昨參加金馬獎大師課記者會，戴寶格麗耳環與戒指。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗FIOREVER系列鑽石耳環（左）926,000元，鑽石戒指 543,000元。



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