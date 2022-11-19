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「洗衣界愛馬仕」微生物超標掀討論　台灣代理：產品下架並向原廠了解中

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▲▼洗衣界愛馬仕呼籲消費者暫停使用 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲紐約天然衣物保養品牌The Laundress獲得不少名人加持。（圖／翻攝自IG/the Laundress，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少明星名媛愛用，且被粉絲譽為「洗衣界愛馬仕」的紐約天然衣物保養品牌The Laundress，美國時間18日在官網和社群發出聲明：「因發現產品中微生物超標，為維護消費者權益建議大家即刻停用產品。」引起討論聲浪。而台灣代理商10/10隨即也在官方粉絲團公告請大家暫停使用，並宣布所有產品已於店鋪與官網下架。

來自紐約的The Laundress，創立於2004年，品牌以「頂級天然的衣物保養專家」自居，訴求以天然溫和潔淨成分結合環保，加上簡潔的產品設計，獲得不少名人愛用加持，也讓追求品質的時尚愛衣者為之風靡。

▲▼洗衣界愛馬仕呼籲消費者暫停使用 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲▼洗衣界愛馬仕呼籲消費者暫停使用 。（圖／翻攝自IG、FB）

The Laundress在美國時間18日於官網和社群平台發布安全公告，建議消費者即刻立即停止使用產品，並表示已經一些產品中發現可能存在超標的微生物細菌，擔心會帶給消費者安全隱患，雖然目前為止尚未發現任何不利健康的影響，但為了安全起見，仍建議消費者停用，調查後會再公布最新情況，以及後續消費者的退換貨相關問題。

▲▼洗衣界愛馬仕呼籲消費者暫停使用 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲（圖／翻攝自FB/10/10 HOPE）

而台灣總代理10/10也在社群平台發布提醒公告：「為保障每位消費者權益，建議即刻暫停使用所有The Laundress品項，目前也將所有產品下架，靜待我們與原廠進一步確認後，最新消息將於社群與官網公告，再次感謝您的體諒」。

為此微生物超標事件，消費者反應兩樣情，有人認為品牌誠實公告處理得宜，也有網友下留言：「是哪一批的產品有問題？已買了很多次請盡快公告」，台灣總代理則回應：「目前正在等待原廠回應，如有相關更新的消息，會盡快與大家說明，感謝您的耐心」。

關鍵字：

洗衣, 品牌, 洗衣界愛馬仕, 安全, 暫停使用, The laudress

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