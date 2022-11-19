生圖比精修還美！虞書欣深V禮服搭閃鑽難得性感　趙露思小露蠻腰也被比下去

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自虞書欣、寶格麗微博

大陸演員虞書欣因出演戲劇《蒼蘭訣》中的女主角小蘭花爆紅，擁有大批粉絲追隨，可愛又古靈精怪的形象，讓她接下不少戲劇演出跟站台活動，最近她出席瑞士奢華珠寶品牌伯爵活動，以一身黑色深V禮服現身，搭配一頭浪漫長捲髮，火辣性感的樣貌，讓粉絲都直呼：「太驚艷！生圖比精修還美」！

虞書欣這次出席伯爵活動，難得不走可愛風格，以一身David Koma黑色修身長版洋裝，在胸前巧妙運用波浪型的剪裁，展現出姣好身材，尤其是那條鑲嵌109顆圓形美鑽的42萬1000元的Possession垂飾，在深溝間若隱若現閃耀，更引人遐想。

不只虞書欣挑選黑色穿搭現身，一向是娛樂圈「甜姐兒」代表的趙露思同天出席不同場活動，也穿了一套黑色禮服亮相，出自self-portrait的方領荷葉長袖設計，在胸前製造出扭結風格，露出性感小蠻腰，腳踩Tony Biancoa瑪麗珍粗高跟鞋，氣場滿分，並運用一只BVLGARI Serpentine超迷你收納包，帶出整體造型亮點。

兩位甜美系女星不約而同以黑色禮服炸場，當然也免不了網友一陣比拼，不少人都覺得這次虞書欣的造型「超級貴氣」、「女人見了都心動」、「精修都沒真人好看」，反觀趙露思的評價，大部分人則認為，「鞋子讓人看起來頭重腳輕」，是最大敗筆。