金馬紅毯總覽／桂綸鎂穿香奈兒高訂開深V辣翻！黑木瞳壓軸芭比粉禮服比美

記者鮑璿安 ／台北報導

第59屆金馬獎頒獎典禮將於今（19日）晚間揭開序幕，備受矚目的星光大道環節已經開始，本屆包括女星謝盈萱、蔡亘晏、林映唯、楊麗音、方郁婷、桂綸鎂、宋芸樺、黑木瞳等人將陸續步上紅毯，《ET FASHION》特別帶來「紅毯女星造型總覽」，將為大家不斷更新精彩造型。

黑木瞳

▲頒獎嘉賓黑木瞳。（圖／ETtoday攝影中心）

壓軸登場的62歲日本女星黑木瞳選擇了Valentino22 秋冬系列「PINK PP COLLECTION」帶來粉紅旋風，凍齡魅力無窮。

宋芸樺

▲宋芸樺。（圖／ETtoday攝影中心）

宋芸樺禮服來自黎巴嫩品牌Khaled & marwan 2023 ready to wear Flawless collection 高訂系列，搭配London by De Beers 高級珠寶系列鑽石耳環別具仙氣。

桂綸鎂

▲桂綸鎂。（圖／攝影中心攝）

桂綸鎂選擇香奈兒2022/23秋冬高級訂製服中的黑色天鵝絨深V領外套與同款長褲，此套高訂造型共耗時300個工時完成。搭配價值近千萬的Charleston耳環以及Timeless胸針，充分散發華麗效果。

方郁婷

▲《罪後真相》方郁婷。（圖／ETtoday攝影中心）

方郁婷以簡潔不出錯的黑白淺格紋造型，中空曬出腰身，營造甜美氣息。

張艾嘉

▲張艾嘉 。（圖／攝影中心攝）

張艾嘉以細肩帶裙裝搭配粉色披肩打造華麗氛圍，開出深V氣勢十足。

袁澧林

▲《窄路微塵》袁澧林。（圖／ETtoday攝影中心）



首次闖入金馬獎的袁澧林將角逐最佳女主角大獎，她穿著香奈兒2022/23 Cruise度假系列多色賽車旗幟印花絲綢長洋裝出席，與一頭亮粉髮色碰撞吸睛魅力。

王渝萱

▲頒獎嘉賓王渝萱。（圖／ETtoday攝影中心）



王渝萱穿著香奈兒2022/23 Cruise度假系列，白色菱格紋鏤空刺繡長洋裝內搭黑色幻彩亮片背心，大露背性感滿分。

楊麗音

▲《一家子兒咕咕叫》楊麗音。（圖／ETtoday攝影中心）

楊麗音選擇許艷玲設計師Yenline-Hsu所操刀的禮服，古典不失霸氣。

曹雅雯

▲《流麻溝十五號》曹雅雯。（圖／ETtoday攝影中心）

曹雅雯選擇黑色繞脖上衣，透視中遊走波點效果，搭配褲裝造型俐落不失個人特質。

蔡亘晏

▲《咒》蔡亘晏。（圖／ETtoday攝影中心）

蔡亘晏以緞面黑色禮服露出肩頸，佩戴 BVLGARI價值逾1500萬元的珠寶與腕錶，增添影后氣勢。

林映唯

▲林映唯。（圖／ETtoday攝影中心）

林映唯穿著BURBERRY棉質GABARDINE束帶式風衣禮服步上紅毯，選擇Tiffany珠寶經典款T1系列耳環與戒指豐富造型，成為柔中帶剛的新選擇。

小薫

▲《哈勇家》黃瀞怡（小薰）。（圖／ETtoday攝影中心）

小薫禮服來自 alice + olivia，以復古墨綠色與印花點綴，搭配上盤髮造型傳遞古典美。

許芳宜

▲許芳宜佩戴價值2200萬卡地亞珠寶。（圖／ETtoday攝影中心）

許芳宜選擇潔白禮服造型加入深V以及荷葉邊設計增添活力，更佩戴價值2200萬卡地亞珠寶，風範氣場十足。

謝盈萱

▲謝盈萱以台灣高級禮服品牌 NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝現身 。（圖／攝影中心攝）

擔任本屆金馬獎典禮主持人的謝盈萱以台灣高級禮服品牌 NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝現身，大展高雅與古典美，搭配近千萬元Buccellati珠寶營造貴氣感。

楊千霈

▲星光大道主持人楊千霈。（圖／ETtoday攝影中心）

紅毯主持人楊千霈打頭陣登場，她穿著裸色系禮服，完美襯托白皙肌膚，並以黑色線條交錯出層次感，對比出靈動氛圍。