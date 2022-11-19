金馬紅毯總覽／柯震東、朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙帥哥團登場　合體畫面超養眼

記者王則絲／台北報導

第59金馬獎於今（19日）舉行，稍早星光大道已正式展開，本屆紅毯主持人由吳念軒、楊千霈擔任，日本影后黑木瞳以及名導是枝裕和的現身將會是一大亮點，男星部分包括張震、黃秋生、柯震東、陳柏霖、陳昊森、周興哲⋯⋯等大咖都將陸續踏上紅毯，想了解男星們的帥氣造型與行頭就看此篇不斷更新。

張震

張震今晚穿著GUCCI深藍色襟扣外套、黑色亮漆皮鞋，搭以貝雷帽、方形領巾等配件，完成復古態度的帥氣造型。

▲張震。（圖／攝影中心）



劉冠廷

劉冠廷今晚以Ann Demeulemeester 2022秋冬系列的長版套裝登場，極寬的西裝褲有裙子飄逸的視覺效果，在紅毯上顯得特別搶眼，珠寶方面則有Cartier加持。

▲劉冠廷。（圖／攝影中心）



陳昊森

陳昊森今晚穿著Ermenegildo Zegna訂製服裝登上紅毯，佩戴伯爵珠寶點亮造型。

▲陳昊森。（圖／攝影中心）



張孝全

以《罪後真相》入圍本屆最佳男主角的張孝全，今晚穿著DIOR黑色羊毛飾Oblique圖騰緞面領西裝、腳踩小牛皮德比鞋，搭以蜜蜂刺繡領帶完成挺拔造型。

▲張孝全。（圖／攝影中心）



周興哲

周興哲今以GUCCI刺繡天鵝絨外套，內搭白色禮服襯衫以及份量感領結，復古氛圍中帶有些許大膽的氣場。

▲周興哲。（圖／攝影中心）



高英軒

高英軒以電影《咒》入圍本屆最佳男配角獎，穿著BOSS 2023早春系列 黑色絲絨禮服外套，內搭全透視的黑透紗上衣，胸前綴以Hearts On Fire珠寶，展露性感一面。

▲高英軒。（圖／攝影中心）



柯震東

柯震東本屆以電影《黑的教育》入圍最佳新導演獎，選穿BOSS 2023早春系列孔雀藍絲絨禮服外套，搭配Christian Louboutin Vatik 黑色漆皮方頭綁帶皮鞋，率領團隊登紅毯。

▲柯震東率領團隊登紅毯。（圖／攝影中心）



朱軒洋

實力派演員朱軒洋今晚紅毯穿著GIVENCHY U Lock西裝，佐以150萬元Cartier珠寶與Pasha de Cartier手錶。

▲朱軒洋。（圖／攝影中心）



蔡凡熙

蔡凡熙穿著FERRAGAMO 2023早春系列假兩件西裝、金扣厚底莫卡辛鞋造型亮相，並選擇Tiffany & Co. HardWear系列珍珠項鍊，配上T1與T Two鑽石戒指，展現率性型格。

▲蔡凡熙。（圖／攝影中心）



宋柏緯

宋柏緯今選以設計師品牌MOLE'NERATION青瓷灰星芒西裝套装，內搭橘色透視星芒襯衫踏上金馬紅毯，以跳色搭配吸睛，並有寶格麗珠寶的加持。

▲宋柏緯。（圖／攝影中心）



陳柏霖

陳柏霖今以頒獎嘉賓身份現身金馬獎，身穿Ralph Lauren藍色絨布西裝，搭配Christian Louboutin Our Georges L 黑色綁帶皮鞋，化身雅痞紳士，手上一只愛彼（AP）Royal Oak皇家橡樹50週年紀念腕錶，也是一亮點。

▲陳柏霖。（圖／攝影中心）



李淳

李安兒子李淳以《智齒》入圍「最佳男配角獎」，紅毯上選以來自SHIATZY CHEN亮麗的天空藍色羊毛西裝現身，外套內「中空」小秀胸肌成亮點。

▲李淳。（圖／攝影中心）

吳念軒

擔任星光大道主持人的吳念軒，穿著BOSS排扣外套套裝，以及Christian Louboutin Roadyrocks 鉚釘裝飾黑色漆皮短靴，並佩戴寶格麗珠寶，帥氣端莊的造型替紅毯打頭陣。

▲金馬59星光大道主持人吳念軒、楊千霈。（圖／攝影中心）