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金馬時尚／張震無懸念奪「紅毯第一帥」！陳柏霖、劉冠廷緊追在後

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記者王則絲／台北報導

第59屆金馬獎星光大道於稍早落幕，本次《ET FASHION》邀請到造型師Judy Chou（周筱筑）替觀眾們點評「紅毯3帥」，由於本屆金馬出色男星眾多，讓評選過程特別掙扎，結果出爐由張震奪下第一帥，以復古造型擊敗其他鮮肉們，陳柏霖、劉冠廷亦突破重圍入選，此外黃秋生的前衛裙裝也讓評審感到很吸睛。

第一帥：張震

張震於金馬紅毯上穿著GUCCI深藍色襟扣外套、條紋寬西裝褲，並搭以貝雷帽和領巾點綴細節，評審Judy直白表示：「我看完立刻覺得張震一定是第一。」雙排金扣的設計加上帽子，讓她感覺有點海軍風，像這樣的造型紅毯不常見，她讚：「張震不愧是紅毯常勝軍，每次選的都帶點藝術氣質，跟他自己的氣質相輔相成。」

▲張震。（圖／攝影中心）

▲紅毯三帥。（圖／品牌提供）

▲張震。（圖／攝影中心、品牌提供）

第二帥：陳柏霖

陳柏霖選以Ralph Lauren的藍色絲絨西裝搭配紅底鞋，Judy提到一個要點：「我覺得這幾年紅毯選寬版比較時髦，如果要選合身的話，就是在材質上要特別，所以我覺得他選的很好。」像陳柏霖選擇的深藍色絲絨材質，在紅毯燈光下映照出光澤。

▲陳柏霖。（圖／攝影中心）

▲第59屆金馬獎星光大道，陳柏霖。（圖／ETtoday攝影中心）

▲陳柏霖。（圖／攝影中心）

第三帥：劉冠廷

跳脫常規的創新造型是Judy最注重的要點，因此劉冠廷這次選穿Ann Demeulemeester的黑色長版大衣，就讓她眼睛一亮，「長版的風衣西裝很少見（紅毯上）」，她讚劉冠廷：「他每次的選擇也都蠻特別的，跟他的角色氣質蠻像，且這也不是一般人可以駕馭的，可以看出他們選衣服的品味。」

▲劉冠廷 金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第59屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓劉冠廷。（圖／ETtoday攝影中心）

▲劉冠廷。（圖／金馬執委會提供、攝影中心）

三帥遺珠：黃秋生

黃秋生今晚大膽選擇裙裝造型，垂墜輪廓帶有斗篷式的感受，Judy點評：「這麼MAN的人穿裙子，不但沒有違和感，還很有層次與造型。」讓她感覺特別有記憶點，其他帥氣的男星相比之下，就顯得略為保守、無趣，在Judy的觀察下，她提到：「這幾年紅毯趨勢越來越年輕、創意化，個人風格特色越來越彰顯，希望大家可以更大膽的穿符合自己個性的服裝。」

▲黃秋生。（圖／攝影中心）

▲黃秋生。（圖／攝影中心）

▲第59屆金馬獎頒獎典禮星光大道評審Judy Chou周筱筑 。（圖／ETFASHION製圖）

▲第59屆金馬獎頒獎典禮星光大道評審Judy Chou周筱筑 。（圖／ETFASHION製圖）

關鍵字：

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