金馬時尚／謝盈萱擊敗桂綸鎂奪第一美！「紅毯5美超激烈」深V、露腰齊發

記者鮑璿安／台北報導

第59屆金馬獎星光大道稍早落幕，此次《ET FASHION》特別邀請了知名造型師Judy Chou周筱筑為大家評選出「紅毯５美造型」，其中第一美不負眾望由謝盈萱拿下，Judy Chou讚她駕馭夜空藍禮服贏在氣場，而桂綸鎂則緊追在後，競爭相當激烈。

第一美 謝盈萱

▲謝盈萱穿著 NICOLE + FELICIA夜空藍裙奪得第一美。（圖／攝影中心攝）

本屆金馬獎頒獎典禮主持人謝盈萱摘下紅毯第一美寶座，她選擇台灣高級禮服品牌 NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝大展古典美， Judy Chou點出，「她一走出來就是非常大器，上半身瘦的女生避開Ｖ領設計，選擇平口很剛好，加上大裙襬最有氣場。」

第二美 桂綸鎂

▲桂綸鎂香奈兒2022/23秋冬高級訂製服造型氣質帶點帥氣 。（圖／攝影中心攝）

桂綸鎂選擇香奈兒2022/23秋冬高級訂製服中的黑色天鵝絨深V領外套與同款長褲，Judy Chou認為，帥氣的褲裝造型非常適合她，尤其是插口袋時翻出來白色內襯非常有驚喜感，直言桂綸鎂適合詮釋氣質又帶點帥氣的服飾。

第三美 宋芸樺

▲宋芸樺高超「炫腹」非常加分 。（圖／攝影中心攝）



宋芸樺禮服來自黎巴嫩品牌Khaled & marwan 2023 ready to wear Flawless collection 高訂系列，剛好結合了時下流行的「炫腹」風潮，Judy Chou認為她腹肌線條很加分，露出了腰身非常符合她的年齡，再加上墊肩設計帶來氣勢感，看起來身材比例非常好。

第四美 林映唯

▲林映唯駕馭這套BURBERRY棉質GABARDINE束帶式風衣禮服相當有仙氣。（圖／攝影中心）

林映唯選擇BURBERRY棉質GABARDINE束帶式風衣禮服，巧妙之處在於將風衣標誌性元素，包括腰帶、排扣、口袋等細節製成禮服，Judy Chou表示：「這件讓人眼前為之一亮，林映唯駕馭得非常好，一走出來就有仙氣。」

第五美 袁澧林

▲袁澧林將香奈兒專屬的賽車圖騰駕馭得非常有個性 。（圖／攝影中心攝）

香港女星袁澧林首次登上金馬紅毯就擠進前五美，Judy Chou認為她的香奈兒度假系列印花絲綢長洋裝並非一般人可以駕馭的，因為賽車圖騰元素，若不是有個性的人很難撐起來，再加上她妝髪搭配得很好。

Judy Chou總結本次金馬紅毯造型，認為這幾年紅毯趨勢越來越大膽創新，鼓勵藝人要盡量嘗試符合自己個性的服裝，不要受限於正式典禮場合，勇敢穿出個人特色才是重點。

▲第59屆金馬獎頒獎典禮星光大道評審Judy Chou周筱筑 。（圖／ETFASHION製圖）

►金馬紅毯總覽／桂綸鎂穿香奈兒高訂開深V辣翻！黑木瞳壓軸芭比粉禮服比美



►金馬紅毯總覽／柯震東、朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙帥哥團登場 合體畫面超養眼