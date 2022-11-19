金馬時尚／香奈兒677萬鑽石長耳環助陣　桂綸鎂氣勢輾壓眾女星

▲桂綸鎂穿著香奈兒2022/23秋冬高級訂製服搭配Charleston耳環很亮眼。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第59屆金馬獎紅毯上，不再比誰最貴氣，而是以造型取勝，有趣的是女星們不約而同都選擇搖曳的鑽石長耳環，擔任本屆評審的桂綸鎂穿耗時300個工時完成的香奈兒（CHANEL）2022/23秋冬高級訂製服，搭配6,775,000元鑲嵌240顆總重約9克拉明亮式切割鑽石、32顆總重約5.9克拉的長階梯形切割鑽石、4顆總重約1.6克拉的公主式切割鑽石以及雕刻瑪瑙的長耳環，氣勢非凡，讓她一登上紅毯就贏了。

▲為桂綸鎂增添氣勢的香奈兒頂級珠寶Charleston耳環，6,775,000元。（圖／香奈兒提供提供）

寶格麗（BVLGARI）樣式豐富的Serpenti蛇形珠寶也深受女星們青睞，來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的日本女星黑木瞳，即以亮眼的桃紅色Valnetino短洋裝搭配寶格麗Serpenti頂級鑽石耳環，流露俏麗氣息，讓人根本忘了她的真實年齡62歲；擔任紅毯主持人的楊千霈，也選戴寶格麗Serpenti Viper系列鑽石耳環，優雅大器。

▲黑木瞳以Valentino桃紅短洋裝搭配寶格麗Serpenti蛇形耳環吸睛。（圖／攝影中心攝）





▲寶格麗Serpenti系列頂級鑽石耳環，6,400,000元。（圖／寶格麗提供）





▲擔任金馬獎紅毯主持人的楊千霈，造型優雅大器。（圖／攝影中心攝）



▲楊千霈戴的寶格麗Serpenti Viper系列鑽石耳環，985,000元。（圖／寶格麗提供）

宋芸樺則以黎巴嫩品牌Khaled & marwan兩截式禮服露出結實腹肌驚豔紅毯，由於水晶上衣已夠閃亮，耳環不宜過長，她巧搭De Beers靈感源自沿著泰晤士河小徑漫步欣賞自然風光的London by De Beers高級珠寶系列Thames Path鑽石耳環，末端更鑲上重約2克拉的梨形鑽石吊墜展現分量感；入圍最佳動作設計的知名舞蹈家許芳宜，一身卡地亞（Cartier）約2200萬元珠寶閃耀紅毯，當中包括Reflection de Cartier鑽石耳環。

▲宋芸樺以黎巴嫩品牌Khaled & marwan兩截式禮服搭配De Beers珠寶驚艷紅毯。（圖／De Beers提供，以下同）





▲London by De Beers高級珠寶系列Thames Path鑽石耳環，6,900,000元。

▲許芳宜佩戴總價近2200萬卡地亞頂級珠寶系列出席金馬獎。（圖／攝影中心攝）





▲許芳宜戴的卡地亞Reflection de Cartier鑽石耳環，10,400,000元。（圖／卡地亞提供）

除了白鑽長耳環，獨挑金馬獎主持大樑的謝盈萱挑戰繽紛色彩，她佩戴義式風情的Buccellati高級珠寶Il Giardino di Buccellati系列，耳際的Delphinium雞尾酒吊墜耳環鑲嵌2顆共種12.23克拉水滴形切割坦桑尼亞石、祖母綠與鑽石，迷人色調與她的禮服完美呼應。



▲謝盈萱佩戴總值近千萬元的Buccellati珠寶登紅毯，當中Il Giardino di Buccellati 高級珠寶系列耳環特別吸睛。



►金馬時尚／謝盈萱擊敗桂綸鎂奪第一美！「紅毯5美超激烈」深V、露腰齊發

►金馬紅毯總覽／柯震東、朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙帥哥團登場 合體畫面超養眼

