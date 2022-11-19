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金馬時尚／香奈兒677萬鑽石長耳環助陣　桂綸鎂氣勢輾壓眾女星

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▲第59屆金馬獎星光大道，評審團桂綸鎂。（圖／ETtoday攝影中心）

▲桂綸鎂穿著香奈兒2022/23秋冬高級訂製服搭配Charleston耳環很亮眼。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第59屆金馬獎紅毯上，不再比誰最貴氣，而是以造型取勝，有趣的是女星們不約而同都選擇搖曳的鑽石長耳環，擔任本屆評審的桂綸鎂穿耗時300個工時完成的香奈兒（CHANEL）2022/23秋冬高級訂製服，搭配6,775,000元鑲嵌240顆總重約9克拉明亮式切割鑽石、32顆總重約5.9克拉的長階梯形切割鑽石、4顆總重約1.6克拉的公主式切割鑽石以及雕刻瑪瑙的長耳環，氣勢非凡，讓她一登上紅毯就贏了。

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）

 

▲為桂綸鎂增添氣勢的香奈兒頂級珠寶Charleston耳環，6,775,000元。（圖／香奈兒提供提供）

寶格麗（BVLGARI）樣式豐富的Serpenti蛇形珠寶也深受女星們青睞，來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的日本女星黑木瞳，即以亮眼的桃紅色Valnetino短洋裝搭配寶格麗Serpenti頂級鑽石耳環，流露俏麗氣息，讓人根本忘了她的真實年齡62歲；擔任紅毯主持人的楊千霈，也選戴寶格麗Serpenti Viper系列鑽石耳環，優雅大器。

▲第59屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓黑木瞳。（圖／ETtoday攝影中心）

▲黑木瞳以Valentino桃紅短洋裝搭配寶格麗Serpenti蛇形耳環吸睛。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列頂級鑽石耳環，6,400,000元。（圖／寶格麗提供）

▲星光大道主持人楊千霈。（圖／ETtoday攝影中心）

▲擔任金馬獎紅毯主持人的楊千霈，造型優雅大器。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）

 


▲楊千霈戴的寶格麗Serpenti Viper系列鑽石耳環，985,000元。（圖／寶格麗提供）

宋芸樺則以黎巴嫩品牌Khaled & marwan兩截式禮服露出結實腹肌驚豔紅毯，由於水晶上衣已夠閃亮，耳環不宜過長，她巧搭De Beers靈感源自沿著泰晤士河小徑漫步欣賞自然風光的London by De Beers高級珠寶系列Thames Path鑽石耳環，末端更鑲上重約2克拉的梨形鑽石吊墜展現分量感；入圍最佳動作設計的知名舞蹈家許芳宜，一身卡地亞（Cartier）約2200萬元珠寶閃耀紅毯，當中包括Reflection de Cartier鑽石耳環。

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）

▲宋芸樺以黎巴嫩品牌Khaled & marwan兩截式禮服搭配De Beers珠寶驚艷紅毯。（圖／De Beers提供，以下同）

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）

▲London by De Beers高級珠寶系列Thames Path鑽石耳環，6,900,000元。

▲第59屆金馬獎星光大道，《我心我行》許芳宜。（圖／ETtoday攝影中心）

▲許芳宜佩戴總價近2200萬卡地亞頂級珠寶系列出席金馬獎。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）

▲許芳宜戴的卡地亞Reflection de Cartier鑽石耳環，10,400,000元。（圖／卡地亞提供）

除了白鑽長耳環，獨挑金馬獎主持大樑的謝盈萱挑戰繽紛色彩，她佩戴義式風情的Buccellati高級珠寶Il Giardino di Buccellati系列，耳際的Delphinium雞尾酒吊墜耳環鑲嵌2顆共種12.23克拉水滴形切割坦桑尼亞石、祖母綠與鑽石，迷人色調與她的禮服完美呼應。

▲▼金馬獎珠寶 。（圖／公關照）


▲謝盈萱佩戴總值近千萬元的Buccellati珠寶登紅毯，當中Il Giardino di Buccellati 高級珠寶系列耳環特別吸睛。

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關鍵字：

金馬獎, 金馬59, 第59屆金馬獎, 2022金馬獎, 桂綸鎂, 謝盈萱, 宋芸樺, 黑木瞳, 楊千霈

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