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金馬時尚／62歲黑木瞳穿超亮芭比粉洋裝　強撞Jessica《浪姐3》造型

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▲▼黑木瞳穿芭比粉洋裝撞衫小29歲Jessica 。（圖／攝影中心、台視提供）

▲日本影后黑木瞳今日擔任頒獎嘉賓。（圖／台視提供）

記者張毓容／台北報導

第59屆金馬獎頒獎典禮於今（19日）晚間盛大登場，紅毯上包含張艾嘉、謝盈萱、桂綸鎂、黃秋生、張震、張孝全、陳柏霖等大咖眾星雲集，而最後壓軸登場的日本奧斯卡影后黑木瞳，出人意料地以一套芭比粉色洋裝現身，掀起紅毯一波高潮。而這套超搶眼的芭比粉洋裝更被發現與相差29歲的南韓女星Jessica（鄭秀妍）撞衫，兩人展現完全不同風格，引發話題。

▲▼黑木瞳穿芭比粉洋裝撞衫小29歲Jessica 。（圖／攝影中心、台視提供）

▲她今日選穿Valentino 2022秋冬系列「PINK PP COLLECTION」洋裝。（圖／攝影中心）

因演出《失樂園》、《魔女的條件》等劇而聞名的日本影后黑木瞳，以頒獎嘉賓身份出席金馬獎，今年62歲的她今日選穿Valentino 2022秋冬系列「PINK PP COLLECTION」的芭比粉色圓領短裙洋裝，搭配同色系繫踝厚底跟鞋，展現超凍齡好狀態。

她更配戴鑽石長耳環及雙圈手環等等總價超過900萬的寶格麗珠寶，為只有大面積芭比粉色的整體造型裡點綴不同色彩，增添亮點。

Valentino 2022秋冬系列「PINK PP COLLECTION」這系列服裝曾有不少大咖名人都穿過，像是黑木瞳今日身上這套Valentino芭比粉洋裝，南韓女星Jessica就在先前參加大陸實境節目《乘風破浪的姐姐》第三季總決賽時穿上身。Jessica腳下同樣與黑木瞳選穿同色系跟鞋，但頭上更利用芭比粉貝蕾帽搭配浪漫長捲髮，將上心型耳環點綴，顯得更青春有朝氣，宛如真人版芭比粉娃娃，獲得不少好評。

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