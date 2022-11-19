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金馬時尚／張震變卜派、黑木瞳當60s空姐　個人意見：等1.5hr你給我看這個！

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記者李薇／台北報導

第59屆金馬獎在19日晚間正式展開，紅毯眾星雲集，許多大咖藝人紛紛使出渾身解術扮美耍帥，針對今年紅毯表現，部落客個人意見評論，張震是正式版的《大力水手》卜派、日本女星黑木瞳則像60年代的空姐，忍不住表示：「我等了一個半小時你給我看這個」！

▲張震。（圖／攝影中心）

▲張震穿搭讓人耳目一新。（圖／攝影中心）

金馬紅毯向來有許多巨星參與，服裝表現也相當多元，總是帶給人驚喜的張震，這次以一套GUCCI深藍色金釦外套搭配直條紋寬褲，比起清一色黑西裝男星打扮，提供了更亮眼的選擇，不過，個人意見卻認為，很像是正式版的《大力水手》卜派。

▲黑木瞳 金馬獎。（圖／台視提供）

▲黑木瞳變粉紅芭比娃娃。（圖／台視提供）

遠道而來的藝人通常表現都不錯，不過這次黑木瞳選擇的Valentino 22秋冬系列，桃粉紅色迷你短裙搭配同色系粗跟瑪莉珍鞋，卻讓個人意見覺得很像是「60年代的空姐」，本來以為會有更好的表現，卻意外失望。

▲第59屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓王渝萱。（圖／ETtoday攝影中心）

▲王渝萱菱格紋拼接變地磚。（圖／攝影中心）

▲張艾嘉,宋柏緯。（圖／攝影中心）

▲張艾嘉圍浴巾出場。（圖／攝影中心）

以頒獎嘉賓身分出席的王渝萱身穿香奈兒 2022／23 Cruise度假系列亮相，白色菱格紋鏤空洋裝搭配黑色亮片背心，一轉身展現出性感美背，不過，個人意見卻聯想到「浴室裝潢」的小塊馬賽克磚搭配大塊磁磚，緊接著出場的張艾嘉則是剛好披著桃粉紅「浴巾」登場，「感覺底部還會印某某工會敬贈，是一個十分特殊的選擇」。

▲周興哲。（圖／攝影中心）

▲周興哲刺繡西裝華美亮麗。（圖／攝影中心）

▲高英軒。（圖／攝影中心）

▲高英軒肉感十足。（圖／攝影中心）

以紅毯來說，今年男星出席的人數很多，普遍都以黑色西裝現身，個人意見就表示，周興哲的GUCCI金色刺繡絲絨西裝相當新鮮，是想像中「豪門恩怨」會穿的衣服；以《咒》入圍的高英軒「走一個肉彈風，黑色透明半高領上衣搭配西裝十分驚人，再加上閃亮亮的鑽石裝飾，像吃到雙主菜便當那樣有點太多」。

▲張艾嘉,宋柏緯。（圖／攝影中心）

▲宋柏緯看起來像是房仲業務。（圖／攝影中心）

▲第59屆金馬獎星光大道，《智齒》李淳。（圖／ETtoday攝影中心）

▲李淳哆啦A夢色西裝很吸睛。（圖／攝影中心）

這次當然也有殺出「黑西裝重圍」的大膽男星，宋柏緯運用設計師品牌MOLE’NERATION灰綠配橘色西裝搭配，但個人意見就批，是「某間不存在的房仲公司制服之類」；李淳的SHIATZY CHEN天空藍色羊毛西裝，非常像「哆啦A夢」才有的色系。

關鍵字：

個人意見, 張震, 黑木瞳, GUCCI, Valentino, 王渝萱, 張艾嘉, 香奈兒, 周興哲, 高英軒, 宋柏緯, 李淳, MOLE’NERATION, SHIATZY CHEN, 金馬獎, 金馬, 紅毯

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