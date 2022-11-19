金馬時尚／「最帥頒獎人」許光漢穿FENDI西裝電翻　朱軒洋換裝奪男配

記者鮑璿安／台北報導

第59屆金馬獎亮點不斷，男星許光漢受邀擔任「最佳新演員」以及「最佳視覺效果」頒獎人，他以FENDI 秋冬22系列最新深藍色西裝登場，不負最帥頒獎人名號。而稍早奪下「最佳男配角」大獎的朱軒洋，則是換上Saint Laurent外套營造紳士感，帥氣造型連發加持此次典禮。

▲許光漢身穿FENDI 秋冬深藍色西裝登台頒獎 。（圖／金馬執委會提供）

▲左胸前位置縫製有標誌性的FENDI ROMA圖章 。（圖／品牌提供）

許光漢這次並未走星光大道，無緣搶紅毯最帥，不過他以品牌形象大使之姿身穿FENDI 秋冬深藍色西裝登台，仍是吸引全場目光，尤其是外套與黑色襯衫在左胸前位置縫製有標誌性的FENDI ROMA圖章，成為點睛之筆；經典的雙排釦設計也讓西裝在時髦中更顯優雅的貴族氣息。

▲朱軒洋換上了Saint Laurent by Anthony Vaccarello駱駝毛雙排扣外套，搭配絲質YVES領經典襯衫 。（圖／金馬執委會提供）

▲第59屆金馬獎最佳男配角朱軒洋《黑的教育》。（圖／ETtoday攝影中心攝）

朱軒洋憑藉《黑的教育》奪下最佳男配角，有別於紅毯上穿著GIVENCHY U Lock西裝，第二套造型換上了Saint Laurent by Anthony Vaccarello駱駝毛雙排扣外套，搭配絲質YVES領經典襯衫，獨特的蝴蝶結效果翻領，在率性中帶來一絲俏皮感，雖然兩套造型皆是全黑色系，卻在細節中製造變化，很有巧思。

▲朱軒洋第一套紅毯造型為GIVENCHY U Lock西裝。（圖／ETtoday攝影中心）