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金馬時尚／李玖哲獻唱致敬已逝影人催淚　2100萬鑽錶搶鏡閃爆

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▲▼ 李玖哲金馬獎表演 。（圖／金馬執委會提供）

▲李玖哲以動人歌聲向已逝影人致上最崇高敬意，手腕上的伯爵鑽錶閃爆。（圖／金馬執委會提供）

記者陳雅韻／台北報導

第59金馬獎男星們「衣Q」高，清一色都戴名錶搭配正裝，未料最奢華的錶款不是出現在紅毯上，而是出現在表演嘉賓金曲歌王李玖哲的手腕上，首次站上金馬獎舞台的他為「追思逝世影人紀念」獻唱，以動人歌聲向已逝影人致上最崇高敬意，拿著麥克風高歌時，伯爵（PIAGET）要價逾2100萬元的Polo Emperador系列18K白金鑽石陀飛輪頂級珠寶腕錶跟著搶鏡，鑲有462顆約13.24克拉美鑽，無比閃耀。

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

 

▲伯爵Polo Emperador系列18K白金鑽石陀飛輪頂級珠寶腕錶，21,000,000元。（圖／伯爵提供）

▲第59屆金馬獎星光大道，《罪後真相》，陳昊森。（圖／ETtoday攝影中心）

 

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

▲陳昊森戴的伯爵限量8只的Extraordinary Lights 系列星空之舞超薄陀飛輪腕錶高級珠寶工藝腕錶，6,450,000元。（圖／攝影中心攝、伯爵提供）

擔任頒獎人的伯爵形象大使陳昊森，也選擇複雜功能與裝飾工藝兼具的Extraordinary Light系列超薄陀飛輪腕錶高級珠寶工藝腕錶登場，面盤獨特的迴旋圖紋由細工鑲嵌大師Rose Saneuil操刀，將藍色麥稈、羊皮紙、皮革、角木和鞘翅等素材鑲嵌於面盤上，全球限量8只。

▲第59屆金馬獎星光大道，《智齒》李淳。（圖／ETtoday攝影中心）

 

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

 

▲李淳佩戴的寶格麗Octo Roma Tourbillon Sapphire陀飛輪腕錶，2,890,000元。（圖／攝影中心攝、寶格麗提供）

除了特殊工藝或鑲滿鑽石的錶款吸睛，鏤空錶也能輕易聚焦，李淳難得挑戰亮眼的藍色套裝步上金馬紅毯，同時搭配寶格麗（BVLGARI）Octo Roma Tourbillon Sapphire陀飛輪錶，藍色機芯、錶帶都完美呼應他的服裝色調；擔任本屆金馬獎評審的張震向來是紅毯資優生，選穿GUCCI服裝配上卡地亞（Cartier）Pasha de Cartier 玫瑰金鏤空腕錶，流露摩登氣息。

▲第59屆金馬獎星光大道，評審團主席張震。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

▲張震所戴的卡地亞Pasha de Cartier 玫瑰金鏤空腕錶，2,920,000元。（圖／攝影中心攝、卡地亞提供）

不僅名錶為男星增添亮點，胸針也有絕佳效果，擔任頒獎人的劉冠廷身穿Ann Demeulemeester的黑色長版大衣，特別別上卡地亞Juste un Clou鋪鑲鑽石胸針，個性設計與獨特剪裁大衣絕配；而角逐影帝的張孝全以全套DIOR正裝亮相，點綴Boucheron蝴蝶結造型的NOEUD胸針，鑲嵌鑽石與海水藍寶石，中央2.11克拉主石也是海水藍寶，清新配色與優雅設計展現紳士風采。

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

▲擔任頒獎人的劉冠廷別上卡地亞Juste un Clou鋪鑲鑽石胸針，650,000元。（圖／卡地亞提供）

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

▲▼金馬手錶 。（圖／公關照）

▲張孝全以帥氣正裝搭配Boucheron高級珠寶系列NOEUD胸針，3,830,000元。（圖／Boucheron提供）

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