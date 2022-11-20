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金馬時尚／張震脫下帽子後氛圍瞬間變了！周興哲換紳士黑裝當情歌王子

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記者王則絲／台北報導

第59屆金馬獎頒獎典禮於稍早正式落幕，典禮上，張震與黑木瞳一同擔任頒獎嘉賓，其中張震將原先紅毯上戴的報童帽取下，造型氛圍瞬間不同了，但仍然是帥翻；周興哲則是在場內換上另一套黑絲絨西裝造型，以情歌王子之姿帥氣演出，李淳亦換下紅毯的驚艷裝扮，改以正式黑西裝頒獎。

▲金馬 。（圖／品牌提供）

▲第59屆金馬獎頒獎典禮，頒獎嘉賓張震、黑木瞳。（圖／金馬執委會提供）

▲張震將帽子脫下後，造型氛圍感瞬間不同。（圖／品牌提供、金馬執委會提供）

張震今晚穿著GUCCI排扣外套與報童帽的造型，被多家媒體與網友們都譽為是「紅毯最帥」，由於戴上帽子的休閒感較重，因此張震將帽子脫下才登台進行頒獎，整體的氛圍感瞬間不同了，少了點海軍風，頒獎時開心的笑容則讓他帥氣中不失可愛一面。

▲第59屆金馬獎頒獎典禮，表演嘉賓周興哲《最佳原創電影歌曲入圍｜想知道你在想什麼》。（圖／金馬執委會提供）

▲▼第59屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎,想知道你在想什麼／周興哲, 吳易緯( 我吃了那男孩一整年的早餐 )。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲周興哲換上質感紳士的黑西裝奪獎。（圖／金馬執委會提供、攝影中心）

周興哲於典禮中換上Ralph Lauren的黑色絲絨排扣西裝套裝，手上佩戴CHANEL J12 腕錶，以質感紳士的模樣獻唱演出，從演員的角色再度化身為迷人的情歌王子，並順利奪下「最佳原創電影歌曲獎」。

▲第59屆金馬獎頒獎典禮，頒獎嘉賓李淳、宋芸樺。（圖／金馬執委會提供）

▲李淳改以正式黑裝進行頒獎。（圖／金馬執委會提供）

李淳在紅毯上時以「中空」的藍色西裝造型登場，深V大開巧露胸肌，大膽造型令粉絲驚艷。典禮中李淳與宋芸樺擔任頒獎嘉賓，被發現改以SHIATZY CHEN羊毛刺繡西裝造型登台，顯得更為端莊正式一些，西裝褲的側開衩小設計則增添細節。

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