金馬時尚／最辣、最貴氣都是賈靜雯！　胸前大開亮7000萬珠寶

▲賈靜雯身穿Mônot性感禮服，搭配Tiffany總價逾7000萬元的頂級珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬獎不僅入圍者精心打扮，連頒獎人也都花費不少心思，去年以電影《瀑布》獲得金馬獎最佳女主角的賈靜雯正是最佳範例，她重返本屆金馬獎舞台頒發最佳男主角獎項，身穿黎巴嫩設計師品牌Mônot黑色禮服，胸前一路開到肚臍、裙子又開岔到腿根，堪稱全場最辣女星，且她佩戴總價逾7000萬元的Tiffany & Co.珠寶，絕對是今年金馬獎最貴氣巨星。

▲賈靜雯佩戴Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲鑽項鍊、手環、耳環與20克拉黃鑽戒指，展現金馬影后氣勢。

賈靜雯選穿的Mônot以性感設計著稱，她保養有方，駕馭起一路開到肚臍、微露左右半球的禮服毫不費力，且裙子開岔到直逼腿根，讓她在行走之間盡顯美腿線條，遊走在走光危險邊緣，不過她氣場強大，依然從容不迫頒獎，所搭配的Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲鑽項鍊、手環、耳環與20克拉黃鑽戒指，更襯出她的影后氣勢。

▲張震（左）與黑木瞳一起頒發最佳女主角獎項，黑木瞳換穿Valentino黑色透視蕾絲裝搭寶格麗總價超過2500萬元珠寶。（圖／金馬執委會提供）

特別來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的日本女星黑木瞳，也很有誠意換了兩套Valntino服裝出席盛會，她與張震一同頒發最佳女主角獎項時，換上透膚的黑色蕾絲禮服，搭配寶格麗（BVLGARI）MAGNIFICA系列頂級鑽石項鍊與花朵造型的FIOREVER系列鑽石長耳環，女人味十足。

▲黑木瞳戴的寶格麗MAGNIFICA系列頂級鑽石頸鍊，16,000,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗FIOREVER系列鑽石耳環，926,000元。



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