金馬時尚／桂綸鎂「紅棕眼唇」奪最美妝髮　袁澧林灰紫髮色超搶眼

▲女星紅毯造型不只比戰袍，更比妝髮搭配。（圖／攝影中心）

記者張毓容／台北報導

第59屆金馬獎頒獎典禮於今（19日）晚間盛大登場，星光大道上女星爭美不只比服裝、珠寶，更比妝容髮型，妝髮搭配是否得宜會影響到造型美度被拉垮或更提升。《ET FASHION》票選出今晚紅毯妝髮前3名，第一名由紅毯常勝軍桂綸鎂拿下，而三金御用主持楊千霈和首次現身金馬的香港女星袁澧林，也以搭配得宜的妝髮造型緊追在後。

Top 3：袁澧林



模特出身的香港女星袁澧林，首次踏上金馬紅毯，一現身就驚豔眾人！身穿香奈兒2022/23 Cruise度假系列印花絲綢長洋裝的她，以優雅的妝容搭配俐落髮型來平衡容易讓人眼花撩亂的賽車元素圖騰。她只以細緻內眼線和眼尾橘棕色暈染眼影強調眼神，加上乾淨透亮的肌膚質感和裸棕奶茶色唇彩，妝容簡單卻恰到好處，搭配獨特的灰粉紫髮色，讓整體造型簡單俐落又很有亮眼。

Top 2：楊千霈



堪稱三金典禮紅毯御用主持人的女星楊千霈，今日在紅毯打頭陣登場，穿著一襲裸色透視感條紋禮服，平口設計秀出完美直角肩。她的妝容看似簡單，但同樣暗藏玄機，放淡眼影讓濃密睫毛成為焦點，更在臥蠶處以細緻珠光點綴，搭配玫瑰色水潤唇彩帶出好氣色，更顯得溫柔知性，加上濕潤感All-back髮型，讓整體造型更顯大氣。

Top 1：桂綸鎂



紅毯常勝軍金馬影后桂綸鎂今日的造型依舊廣受好評，選穿香奈兒2022/23秋冬高級訂製服的黑色天鵝絨深V領外套與同款長褲，帥氣又性感很襯她的氣質。她的妝髮更是搭配得宜，眼妝只以棕色眼影暈染搭配俐落眼線，並刻意弱化頰彩，讓紅棕色水潤唇彩成為主角，再以野生眉增添率性感，整體妝容色彩雖少卻依舊很搶眼，加上往後梳收得乾淨的齊肩短髮，更顯俐落有型，與禮服更是相襯。

