金馬時尚／ET FASHION網友評紅毯：桂綸鎂優雅拿后冠、劉冠廷殺出重圍成最帥

記者李薇／台北報導

第59屆金馬獎19日晚間登場，頒獎典禮上面星光熠熠，吸引眾多粉絲關注，《ET FASHION》也在官方IG舉辦粉絲投票活動，可以自己用神聖的一票投出心目中紅毯最美跟最帥，以滿分10分為基準，以下就是這次網友票選的最終結果，女星由桂綸鎂以平均分數9.62分奪冠、男星則是由以9.59分的劉冠廷脫穎而出。

【網友票選最美女星】

NO.1 桂綸鎂，平均分數9.62分

▲桂綸鎂這套褲裝展現出一貫的好氣質。（圖／ETtoday攝影中心）



向來以沉穩風格廣受粉絲歡迎的桂綸鎂，在紅毯上的表現也是維持一貫的優雅，身穿香奈兒（CHANEL）2022／23秋冬高級訂製服亮相，黑色絲絨布料在胸前擁有V字型剪裁，看起來性感卻又不會過度誇張，這可是由裁縫師耗時300個小時才完成的單品，搭配Charleston流蘇耳環，一出場立刻擄獲粉絲的心。

NO.2 謝盈萱，平均分數9.57分

▲謝盈萱一出場氣勢滿滿。（圖／ETtoday攝影中心）

這次以主持人身分參加金馬獎的謝盈萱，在紅毯上立刻給足了氣勢，挑選台灣高級訂製服品牌NICOLE + FELICIA的一席夜空藍禮服登場，超寬大裙襬在上半身的平口剪裁跟腰間，設計菱格紋交織的閃鑽，為整件禮服更增添時髦焦點，搭配近千萬元的義大利珠寶品牌Buccellati耳環，展現出滿滿異國風情。

NO.3 宋芸樺，平均分數9.25分

▲宋芸樺這套服裝華麗精緻。（圖／ETtoday攝影中心）

總給人清新形象的宋芸樺為了這次金馬獎紅毯，實行減肥一個月，就是為了穿這件來自黎巴嫩品牌Khaled & Marwan的2023 ready to wear Flawless collection高訂系列，上半身墊肩禮服全都綴滿珠飾水晶，下半身白色緞面裙襬，中空露出纖細的小蠻腰，整體比例都往上拉高，輔以De Beers點綴細節，讓人驚艷。

【網友票選最帥男星】

NO.1 劉冠廷，平均分數9.59分

▲劉冠廷特殊的褲裝打扮讓人驚喜。（圖／金馬執委會提供）

這次搭擋王渝萱擔任金馬頒獎人的劉冠廷，在紅毯上選擇Ann Demeulemeester的黑色長版大衣亮相，最特別的是褲子以燈籠感寬鬆風格，展現出另類工裝風格，比起一般常態緊身的西裝版型來說，算是相當別出心裁的搭配，細節則由Cartier加持，手上的戒指讓整體造型更有態度，難怪粉絲都買單。

NO.2 陳柏霖，平均分數9.40分

▲陳柏霖選的同色系絲絨西裝看起來很高貴。（圖／ETtoday攝影中心）

在秋冬登場的金馬獎紅毯上，男星經常以絲絨材質西裝作為造型主軸，今年陳柏霖也不例外，身穿Ralph Lauren的海藍色絨面西裝登場，從襯衫、領帶、外套到褲子都是同色系搭配，在燈光的照射下顯得格外高貴，手上靠著一只愛彼（AP）Royal Oak皇家橡樹50週年紀念腕錶，立刻掌握全場焦點。

NO.3 柯震東，平均分數9.33分

▲獨特的孔雀藍禮服襯出柯震東好白皙。（圖／ETtoday攝影中心）

憑藉著電影《黑的教育》入圍最佳新導演獎的柯震東，從一票「黑西裝男星」中殺出重圍，身著BOSS 2023早春的絲絨禮服，一襲獨特孔雀藍外套搭配白色西裝，沉著大器卻不失個性，腳踩Christian Louboutin Vatik黑色漆皮方頭綁帶皮鞋，右手金色手環、左手紅色點綴的手錶，都是讓整體細節更加完美的關鍵。