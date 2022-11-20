金馬時尚／王淨、王渝萱成「平口組雙女神」　網讚「美到想噴淚」

▲王渝萱與王淨不約而同穿上平口禮服頒獎。

記者張毓容／台北報導 圖／台視提供、翻攝王淨IG

第59屆金馬獎頒獎典禮於19日晚間盛大登場，擔任頒獎嘉賓的「國民學姊」王淨雖沒走上紅毯，但典禮上以珠飾刺繡平口禮服一現身就讓人驚豔，收穫許多好評；而去年剛奪下金馬最佳女配角的王渝萱則不約而同選穿粉嫩色平口禮服，搭配花卉頸鍊和丸子頭造型，優雅又甜美，與王淨堪稱「平口組」雙女神。

▲王淨穿上珠飾刺繡平口禮服搭配2千多萬珠寶登場。

因演出電影《返校》爆紅的王淨，與許光漢合體一同頒發「最佳新演員」、「最佳視覺效果」等獎項，沒走紅毯直接於頒獎環節現身的她，穿上一襲if&n珠飾刺繡平口禮服登場，容易沉悶的黑色禮服因上身的珠飾增添隱約光澤，高腰收緊的設計拉長身形。她更搭配總價值破2,200萬元的CHAUMET經典Joséphine系列珠寶，以垂墜式耳環、鑽石手鍊點亮造型，展現優雅貴氣風貌，美到讓網友狂讚「太美了！」、「美到想噴淚」。

▲王渝萱換穿與紅毯完全不同風格的軟呢平口洋裝，優雅又甜美。

而去年才拿下獎項、成為最年輕金馬獎最佳女配角得主的王渝萱，本次同樣擔任頒獎嘉賓，與劉冠廷搭配頒發「最佳劇情短片」、「最佳動畫短片」。先前在紅毯上以黑白鏤空造型大秀性感美背的她，頒獎時則換穿香奈兒2022/23 Cruise度假系列的多色斜紋軟呢平口長洋裝，搭配香奈兒花卉造型幻象珍珠頸鍊和金屬雙C LOGO水晶鑲飾手環，展現與紅毯造型完全不同的優雅嬌嫩氣息，她更將長髮盤起更顯甜美可人。

