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金馬時尚／謝盈萱造型美爆！典禮大換「6套戰袍」誠意足

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▲▼謝盈萱金馬主持造型。（圖／金馬執委會提供）

▲謝盈萱根本衣架子，禮服、褲裝皆能完美駕馭。（圖／金馬執委會提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第59屆金馬獎頒獎典禮剛落幕，典禮主持人謝盈萱表現可圈可點，超強台風加上精湛演技串起全場，歌舞表演更是麥克風全開大展歌喉，被網友譽為根本紅磨坊，除此之外，從典禮開始到結束一共換了6套衣服，可說是誠意滿滿。

▲▼金馬主持人謝盈萱。（圖／金馬執委會提供）

#第1套 LA METAMORPHOSE 紅色褲裝

謝盈萱第一套服裝選擇 LA METAMORPHOSE 紅色褲裝，大喇叭褲型剪裁讓她身材比例更完美，搭配Bvlgari珠寶，綁上俐落低馬尾，載歌載舞讓人驚豔。

▲▼金馬主持人謝盈萱。（圖／金馬執委會提供）

#第2套 MICHAEL KORS COLLECTION 黑色西裝套裝

典禮中第二套換上MICHAEL KORS COLLECTION 黑色不規則翻領西裝，繫上造型腰帶更顯腰身，搭配De Beers高級珠寶系列18K白金雞尾酒鑽石耳環，以及同系列的雞尾酒戒指，整體看起來大氣幹練。

▲▼金馬主持人謝盈萱。（圖／金馬執委會提供）

#第3套 RALPH LAUREN 深色亮片禮服

第三套選擇窄身設計的RALPH LAUREN 亮片禮服，女人味全開，同時換上了鮮豔紅唇，整個人亮了了起來，搭配BOUCHERON珠寶，簡單卻充滿重點。

▲▼金馬主持人謝盈萱。（圖／金馬執委會提供）

#第4套 NICOLE + FELICIA 銀白色露肩禮服

第四套選擇NICOLE + FELICIA的銀白色露肩禮服，露出鎖骨展現小性感，傘狀裙襬很有舞台效果，讓她像極了放大版的洋娃娃，搭配TIFFANY& CO.的高級珠寶系列鉑金鑲嵌鑽石耳環。

▲第59屆金馬獎，謝盈萱串場。（圖／翻攝自MyVideo）

▲（圖／翻攝自MyVideo）

#第5套 拼色外套

謝盈萱還原電影《咒》的經典畫面嚇翻網友，短短2分鐘的演出掀起超高討論度。

▲第59屆金馬獎，謝盈萱閉幕。（圖／翻攝自MyVideo）

▲（圖／翻攝自MyVideo）

#第6套 MONIQUE LHUILLIER亮片禮服

最後一套閉幕服裝仍是選擇深色的亮片禮服，搭配De Beers垂墜感耳環，華麗又不失正式感，為金馬典禮畫下完美的句點。

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