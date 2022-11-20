營養師傳授「胃排空減重法」，吃便當竟比吃單一食物容易瘦

▲吃對便當其實增加減重效率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

周末大吃大喝嗎？營養師高敏敏分享，吃太多食物會造成胃的負擔，但是吃對的食物會讓胃排空時間變長，飽足感會越久，她提到近來越來越多人會利用「胃排空時間」來減重，更意外的是吃便當的排空時間會比單一食物來得久，所以減重別再斷食了，吃對便當也能健康瘦下來。

什麼是「胃排空」呢？營養師高敏敏解釋，就是食物停留在胃裡消化的時間，你也可想像成飽足感持續的時間，其實每種食物的排空速度都不一樣，基本上脂肪越多，排空速度也會越慢，但是食物的組成越豐富多樣化，也能延長消化時間。

所以營養師建議，正在減重的朋友很適合利用胃排空時間來加強減重成效，另外像是常消化不良、容易覺得餓，甚至有腸胃疾病者，也可以了解不同食物的消化時間，吃出健康好心情。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#胃排空時間表如下：

#液體 10-60分

液體種類很多 像是水、飲品、湯品，水約10-20分鐘消化完畢，飲品約20-40分鐘，湯約40-60分鐘。

#水果類 20-40分鐘



#蔬菜類 30-60分鐘



#乳製品 90-300分鐘



乳製品有分牛奶、起司等，低脂牛奶約為90分，全脂牛奶、軟起司為120分鐘，而全脂硬起司則為300分鐘



#堅果類 120-180分鐘



#魚類 30-60分鐘

#雞肉 90-120分鐘



#牛肉 、 #羊肉 180分鐘



#豬肉 270分鐘



#義大利麵 240分鐘



#三明治 270分鐘



#便當 350分鐘

從以上數字可發現，便當的排空時間比單一食物種類還要長，所以減重很建議選擇多樣化便當來當作正餐，除了消化慢，同時也有飽足感，同時能攝取到比較豐富的蛋白質、膳食纖維，營養師也提醒，很多人減重會不吃油，其實人體是需要油才能運作。

另外進食順序也很重要， 建議先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。