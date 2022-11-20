星．變美／「最美紅毯主持人」楊千霈40歲仍少女，私藏減肥菜單公開

▲40歲楊千霈仍有滿滿少女感。（圖／攝影中心、翻攝自FB/楊千霈Pink Yang，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

楊千霈有「最美紅毯主持人」之稱，清晰口條搭上凍齡外貌，讓人很難相信她已經是40歲的雙寶媽，能維持如此高標狀態，全靠她20多歲就開始做抗老，《ET FASHION》盤點她的私藏保養術，一起來了解。

▲素顏膚況也是高標。

#20多歲就開始抗老

楊千霈分享她從很早開始就有保養觀念，尤其抗老更是從20幾歲開始做起，當第一條皺紋還沒現身前，就開始使用抗老產品，即便素顏出門也有自信，及早開始保養真的是有用的。

▲多喝水也能幫助提升肌膚保濕度。

#好好清潔、做好保濕

保養她最重視的就是清潔，回到家第一件事情就是卸妝洗臉，不讓殘妝傷害肌膚，她提到保濕也很重要，只要肌膚保水度夠，暗沉、皺紋自然不會來，也不怕面露疲態，私下她是保濕面膜控，有時間就會幫肌膚密集修復一下。

▲楊千霈四肢纖細。

#3日斷食法減掉3公斤

身高162公分的她，多年來體重一直維持在50公斤以下，她最在意自己的下盤，當有重要活動之前，她會利用只喝無糖流質飲料的「3日斷食法」，狠甩3公斤，即便如此，她還是認為自己再瘦一些會更美。

▲飲食會盡量挑選原型食物。

#私藏減肥菜單

生了孩子後也曾遇過減重撞牆期，她秉持著多吃蛋白質、澱粉盡量放在早上吃，不吃油炸物，幫助控制體重，她私藏的減肥菜單也大方公開如下：

早餐：牛奶、麥片、2顆奇異果

午餐：燙青菜、半碗五穀雜糧飯、一顆蘋果

晚餐：海鮮南瓜濃湯