Jisoo看一場秀創「近7億元」價值　領先成員奪「最具影響力名人」冠軍

記者鮑璿安、王則絲／專題報導

隨著韓團走向世界的同時，BLACKPINK 為時尚界帶來了前所未有的影響力，光是出席23春夏巴黎時裝周的一場大秀，團員們就先後擠入了「十大影響力人物」名單，而冠軍更由Jisoo所拿下，她一人領先締造2240萬美元（約6.9億元台幣）的媒體總價值（EMV），並幫助代言的Dior以4550萬美元（約14億元台幣）的媒體總價值稱霸，以實際數字證明了帶貨王名號。

BLACKPINK是YG娛樂於2016年推出的南韓女子音樂組合，由成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成。四人憑藉截然不同的風格特質，各自吸引了一線精品合作，2017年，「人間香奈兒」Jennie率先成為CHANEL的品牌大使，緊接著2020年Rosé和Lisa分別摘下了Saint Laurent的全球品牌大使以及CELINE全球代言人的頭銜。Jisoo則是在2021年一口氣包下Dior全球時裝及彩妝品牌大使，此後無論是MV造型或是私服穿搭、美妝保養，都被精品所承包，自然也是巴黎時裝周的頭排嘉賓，站上全球時尚最前線。

▲Jisoo出席巴黎時裝周，以2240萬美元的媒體總價值（EMV）和 7%的參與率排名第一 。（圖／翻攝自IG）

那麼BLACKPINK出席一場時裝秀可以帶來多少潛藏價值？以今年10月剛落幕的巴黎時裝周2023春夏大秀來分析，媒體平台Lefty公佈了巴黎時裝週Top 10網紅榜單，Jisoo以2240萬美元（約6.9億元台幣）的媒體總價值（EMV ,Earned Media Value）和 7%的參與率排名第一，幫助Dior以4550萬（約14億元台幣）的總EMV再度霸占巴黎時裝周Top Brands榜單美元，這EMV數值是指品牌是通過粉絲的推播來提升訊息與價值，不靠廣告而得，所以完全要看名人貨真價實的影響力。而同樣參與巴黎時裝周的成員Rosé 和 Jennie則以超過EMV 1000萬美元（約3120萬元台幣）的身價，躋身流行影響力榜單的前4名，是亞洲名人中唯一達到此數字的代表。

【23春夏巴黎時裝周十大影響力人物】

1. BLACKPINK Jisoo（EMV 2240 萬美元，參與度 7%，Dior）

2. Kylie Jenner（EMV 2200 萬美元，參與率 1%，Acne Studios、Loewe、Balenciaga）

3. BLACKPINK Rosé（EMV 2170 萬美元，參與度 8.3%，Saint Laurent）

4. BLACKPINK Jennie（EMV 1140 萬美元，參與度 8.2%，Chanel）

5. Bella Hadid（EMV 1130 萬美元，參與度 2.6%，Chanel、Isabel Marant、sacai、Vivienne Westwood、Balenciaga、Victoria Beckham、Coperni、Courrèges）

6. Cha Eun Woo（EMV 1100 萬美元，參與度 11%，Dior）

7. Mia Khalifa（EMV 870 萬美元，參與率 11%，Acne Studios、Loewe、Off-White™、Saint Laurent）

8. Zendaya（EMV 825 萬美元，參與度 5.4%，Valentino）

9. J-Hope（EMV 650 萬美元，參與度 16.3%，Louis Vuitton）

10. Vogue（EMV 620 萬美元，參與率 0.5%）

榜單中奪下第一名的Jisoo，後頭緊跟著的是網紅富豪凱莉珍娜（Kylie Jenner），接著就是Rosé與Jennie，將超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、全球最性感女星千黛亞（Zendaya）甩在後頭；雖然Lisa沒有參與這次10月份的巴黎時裝周，但Lisa於6月底時的巴黎男裝周，與BTS V（金泰亨）、朴寶劍3人獲邀參加CELINE大秀，也創下驚人的媒體價值，當時巴黎男裝周媒體總價值榜單上奪冠的也正是Lisa，足見BLACKPINK全體成員的影響力。

不過Jisoo能在這回脫穎而出，並不是巧合；Jisoo身為BLACKPINK中年紀最長的姐姐，在團體中扮演溫暖照顧人、穩定軍心的角色，她不是成員們之中粉絲最多的，甚至曾明顯被經紀公司冷落，但她靠著實際的努力往上爬，不只擁有耐看的神顏值，也在不同領域不斷證明、培養自己的實力，在與丁海寅合作的戲劇作品《雪降花》中雖然演技被質疑，但也確實讓更多人看見她的努力，從被調侃是團內的「隱形人」，到現在被封為是BLACKPINK的寶藏女孩，全球粉絲都為她瘋狂，其中所潛藏的社交媒體價值，未來有望更加成長。