拜登高顏值孫女婚紗美翻　刺繡頭紗長近一層樓好夢幻

▲拜登（左一）與第一夫人吉兒開心為孫女娜歐蜜拜登與彼得尼爾於白宮主持婚禮。（圖／CFP）



記者陳雅韻／綜合報導

美國總統拜登昨（20日）歡度80歲大壽，在他生日前夕（19日），在白宮南草坪為28歲孫女娜歐蜜拜登（Naomi Biden）舉辦盛大婚禮，是白宮史上第19場婚禮。這場婚禮邀請250位賓客參與，但未公開讓媒體近距離拍攝而獨家提供給時尚雜誌引起不少怨言，不過新娘娜歐蜜與25歲新郎、剛畢業於賓州大學法學院的彼得尼爾（Peter Neal）在大喜之日都穿Ralph Lauren訂製禮服，完美造型仍獲得好評。

▲娜歐蜜拜登將婚禮照片獨家授權給時尚雜誌，其他媒體只能在場外遠距離拍攝白宮史上第19場婚禮。（圖／CFP）

擔任律師的娜歐蜜拜登是美國設計師品牌Ralph Lauren的忠實擁護者，在祖父拜登就職日穿Ralph Lauren套裝現身，也曾出席品牌大秀，婚紗更全權交由Ralph Lauren打理，以摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）1956年結婚所穿的長袖蕾絲花邊婚紗為靈感，為她打造高領蕾絲長袖白紗，風格優雅。

▲攝影師John Dolan為新娘娜歐蜜拜登捕捉最美畫面。（圖／翻攝johndolanphotog IG）

Ralph Lauren同時為新娘設計超長頭紗，當娜歐蜜拜登步上裝飾花朵的階梯時，末端綴滿花朵圖案刺繡的頭紗恰好落下，長度近一層樓高，為整體造型更添夢幻感，新郎彼得尼爾的三件式深藍色西裝也出自同品牌，兩人的高顏值、高學歷與名門家世，被外界封為「人生勝利組」。

▲攝影師Corbin Gurkin拍下新娘娜歐蜜拜登長達近一層樓頭紗的美麗背影。（圖／翻攝Corbin Gurkin IG）



►凱特王妃與碧翠絲公主連環撞衫 洩露兩人包色購物習慣

►凱特王妃變「同色控」全身綠 亮點紅花胸針送小朋友

