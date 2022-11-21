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星巴克今天「限時9小時」買一送一！　揪友賺一杯衝了啦

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克在周一推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

對於上班族一向很好的星巴克，在Blue Monday又送福利啦！11／21只限一天在特定時段進店，就能享買一送一優惠，讓你在咖啡香中開啟一整週的活力，順便幫自己打氣一下，伯朗咖啡館同天也是會員分享日，任選兩個品項低價者直接免費，不用相同品項選擇更多喔。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克11／21限時一天推出「週一就要看見你好友分享」，從上午11點到晚上8點，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。請注意優惠不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡，每人每次至多買二送二。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

此外不適用車道服務、管制區門市，以及草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、友達GRC、西大、淡海門市。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館則在11月續推卡友獨享飲品買一送一，針對11月份的每週一11／21、11／28，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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