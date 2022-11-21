3個掌握黑色星期五的聰明購物法　預算絕不超支

▲黑色星期五購物節又來了，3個方法做聰明消費者。（圖／Unsplash）

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感恩節來臨就知道黑色購物節也來了，雖然是從美國發起的促銷節日，在台灣也有非常多店家響應，推出相關的折扣優惠，美國生活網站《apartment therapy》也分享3個小妙招，教你在黑五不超支、聰明買，無論是針對台灣店家折扣，或是從美國電商跨境購買都很實用。

老式清單控制預算

這種大型式的購物促銷，一定會有許多優惠資訊，可從兩個步驟著手，第一個是鎖定通路，第二個是鎖定「自己要買的商品」，建議可以列出商品清單，然後分成「目前需要購買的」以及「自己想要購買的」，然後進行排序，並設定預計花費的預算，這樣將前幾項需求大的買完之後，就能清楚還剩多少預算，然後買到什麼程度。

不要只想說買了還可以退貨，退貨的交通跟時間花費都是一種成本。

比價

決定要買什麼商品之後，比價就變得相當明確，而且效率也會變高，現在網路比價相當容易，不妨從今天就開始慢慢做功課，到周五就能更加眼明手快，即便有些實體通路不提供比價，你也已經從網路價格得到售價概念，可以當下就做出正確且划算的決定，確保這是一件優惠的交易。

別忘了「網購星期一」

其實優惠日不僅有黑色星期五，近年因為電商興起，美國也有「Cyber Monday 網購星期一」的優惠，說穿了就是黑色星期五的延伸，它會在黑五後首個星期一舉行，主要是針對美國網路品牌，包括時裝、鞋子跟家居單品，都會有非常不錯的下殺優惠，跟黑五以往的重頭戲 - 3C商品與家電，產品類別會有區分（雖然近年類別區分越來越不明顯）。

若你平常有在關注美國網購品牌或相關網站，Cyber Monday很值得你留下部分預算，在當天去逛一下，買到划算價格的比率也會比平常高出不少。