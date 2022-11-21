「Standard Products」台灣價格帶曝光！　百元有找12／20南紡開賣

▲Standard Products台灣首店單品價格百元有找。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

被稱為平價版無印良品的Standard Products台灣首店，近期話題果然在居家界炒熱一波，選擇落腳台南南紡購物中心，今（11／21）業者也正式公佈價格帶資訊，單品從99元開始起跳，百元有找讓居家升級無負擔，記得12／20將正式開賣，57坪大的店鋪一定要逛好逛滿！

大創（DAISO）旗下的「百元進化」品牌Standard Products的高質感設計，去年成功在日本市場打響名號，以整體簡約、文青的全新風貌登場，有別於主打便宜好用的大創風格，用沉穩的黑、白、灰為主色調，提供收納、餐具、浴用品、文具等各式生活用品，目前也將進駐台灣開設首店。

業者表示，Standard Products以「好一點，更好了」的經營理念，強調產品規格與品質的一致性與提升，並維持優勢價格，台灣首店商品售價將以 99元、139元為主，同時還有部分單價較高的商品選擇，但比起市面上同類型商品更加實惠，且著力於開發「日本製造」的商品，提高實用性與商品品質，刀具、餐具等商品皆找尋日本知名產地來生產製造，同時也致力開發環保永續材質。

而品牌本身也預計每年開發多件新商品，讓消費者能在一家店內，經常有不同驚喜，為持新鮮度，其店裝有別過往大創的鮮明色彩形象，特別使用大量木質陳列櫃與灰色鐵架結合，塑造整體的視覺形象，預計12／20將在南紡購物中心A2館3樓開幕。

第一家Standard Products在2021年3月於日本澀谷開幕，開幕首周就吸引滿滿人潮，店內百項商品還被搶到無貨可賣，導致店家要發出道歉公告，是近年日本市場最有話題品牌之一，去年5月海外第一家Standard Products則在新加坡開幕，現在終於進駐台灣市場，希望日後分店越來越多，到時就不用只能跑台南去搶貨啦。