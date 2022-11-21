fb ig video ETtoday search mobile

「Standard Products」台灣價格帶曝光！　百元有找12／20南紡開賣

>

▲Standard Products。（圖／南紡購物中心提供）

▲Standard Products台灣首店單品價格百元有找。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

被稱為平價版無印良品的Standard Products台灣首店，近期話題果然在居家界炒熱一波，選擇落腳台南南紡購物中心，今（11／21）業者也正式公佈價格帶資訊，單品從99元開始起跳，百元有找讓居家升級無負擔，記得12／20將正式開賣，57坪大的店鋪一定要逛好逛滿！

▲Standard Products。（圖／南紡購物中心提供）

大創（DAISO）旗下的「百元進化」品牌Standard Products的高質感設計，去年成功在日本市場打響名號，以整體簡約、文青的全新風貌登場，有別於主打便宜好用的大創風格，用沉穩的黑、白、灰為主色調，提供收納、餐具、浴用品、文具等各式生活用品，目前也將進駐台灣開設首店。

▲Standard Products。（圖／南紡購物中心提供）

業者表示，Standard Products以「好一點，更好了」的經營理念，強調產品規格與品質的一致性與提升，並維持優勢價格，台灣首店商品售價將以 99元、139元為主，同時還有部分單價較高的商品選擇，但比起市面上同類型商品更加實惠，且著力於開發「日本製造」的商品，提高實用性與商品品質，刀具、餐具等商品皆找尋日本知名產地來生產製造，同時也致力開發環保永續材質。

▲Standard Products。（圖／南紡購物中心提供）

而品牌本身也預計每年開發多件新商品，讓消費者能在一家店內，經常有不同驚喜，為持新鮮度，其店裝有別過往大創的鮮明色彩形象，特別使用大量木質陳列櫃與灰色鐵架結合，塑造整體的視覺形象，預計12／20將在南紡購物中心A2館3樓開幕。

▲Standard Products。（圖／南紡購物中心提供）

第一家Standard Products在2021年3月於日本澀谷開幕，開幕首周就吸引滿滿人潮，店內百項商品還被搶到無貨可賣，導致店家要發出道歉公告，是近年日本市場最有話題品牌之一，去年5月海外第一家Standard Products則在新加坡開幕，現在終於進駐台灣市場，希望日後分店越來越多，到時就不用只能跑台南去搶貨啦。

▲Standard Products。（圖／南紡購物中心提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／21「買一送一」來了　限時9小時進店有賺！

星巴克11／21「買一送一」來了　限時9小時進店有賺！

星巴克今天「限時9小時」買一送一！　揪友賺一杯衝了啦

星巴克今天「限時9小時」買一送一！　揪友賺一杯衝了啦

女星愛穿小白鞋！趙露思平價款無痛拉長腿　楊冪這雙出鏡率超高

女星愛穿小白鞋！趙露思平價款無痛拉長腿　楊冪這雙出鏡率超高

LV太神！竟邀來梅西、C羅同框下棋，「最美畫面」吸千萬粉絲狂讚 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 金馬時尚／謝盈萱擊敗桂綸鎂奪第一美！「紅毯5美超激烈」深V、露腰齊發 5個習慣不花大錢　整個人提升質感 「洗衣界愛馬仕」微生物超標掀討論　台灣代理：產品下架並向原廠了解中 最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面