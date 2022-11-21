吃起來！營養師曝4類「消水腫食物」，黑巧克力也在內

▲85%的黑巧克力對消水腫很有幫助。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也有這樣的困擾嗎？剛睡醒總是水腫和平常判若兩人，營養師程涵宇分享，水腫和女生生理期荷爾蒙變化、代謝差、少運動都有關係，建議可以從飲食上下手，讓天然利尿劑幫你排除多餘水分，平衡掉身體多餘的鈉，她也分享4類「消水腫食物」，一起來了解！

#利尿飲料

不少人都選擇喝咖啡來消水腫，研究發現2-3杯咖啡中高劑量咖啡因有利尿作用，而綠茶和紅茶中的少量咖啡因也能幫助溫和利尿，豆漿中含豐富水分和鉀離子，建議一次喝300ml才會有幫助，而洛神花茶中也含超高鉀離子，水腫體質的你一定要試試！

#高鉀食物

想要排出體內多餘的鈉，進而幫助消水腫，那麼鉀必須要有，營養程涵宇提到，鉀能幫助維持體液平衡以減少身體內水分滯留。平衡鈉的作用來防止液體積聚和浮腫，以及增加尿液的產生，高鉀食物像是香蕉、奇異果、番茄和空心菜都是好選擇。

#高鎂食物

鎂參與了 300 多種身體酵素作用，使身體能夠正常代謝運作，換句話說，足夠的鎂可以幫助減少水腫問題，營養師指出一些研究也發現鎂的補充劑（ 250 毫克）可以幫助減少經前症候群的腹脹和水腫問題，高鎂食物像是綠色蔬菜、85%黑巧克力、腰果、海苔都可適量補充。

#維生素B6

維生素 B6 是一種水溶性維生素，可以調節體液平衡有助於減少水腫問題，富含維生素B6的食物像是海帶、雞肉、海鮮、豆腐皮都不錯。

除了以上4類食物多吃外，營養師程涵宇也提醒，盡量少碰重鹹食物，像是培根、高鈉沾醬，湯類像是酸辣湯、牛肉湯都要盡量避免，重鹹食物不僅會造成身體浮腫、水腫，也有很大機會會引起血壓問題喔！

►營養師傳授「胃排空減重法」，吃便當竟比吃單一食物容易瘦