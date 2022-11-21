fb ig video ETtoday search mobile

吃起來！營養師曝4類「消水腫食物」，黑巧克力也在內

>

▲▼營養師傳授消水腫食物。（圖／Unsplash）

▲85%的黑巧克力對消水腫很有幫助。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也有這樣的困擾嗎？剛睡醒總是水腫和平常判若兩人，營養師程涵宇分享，水腫和女生生理期荷爾蒙變化、代謝差、少運動都有關係，建議可以從飲食上下手，讓天然利尿劑幫你排除多餘水分，平衡掉身體多餘的鈉，她也分享4類「消水腫食物」，一起來了解！

▲▼營養師傳授消水腫食物。（圖／Unsplash）

#利尿飲料

不少人都選擇喝咖啡來消水腫，研究發現2-3杯咖啡中高劑量咖啡因有利尿作用，而綠茶和紅茶中的少量咖啡因也能幫助溫和利尿，豆漿中含豐富水分和鉀離子，建議一次喝300ml才會有幫助，而洛神花茶中也含超高鉀離子，水腫體質的你一定要試試！

▲▼營養師傳授消水腫食物。（圖／Unsplash）

#高鉀食物

想要排出體內多餘的鈉，進而幫助消水腫，那麼鉀必須要有，營養程涵宇提到，鉀能幫助維持體液平衡以減少身體內水分滯留。平衡鈉的作用來防止液體積聚和浮腫，以及增加尿液的產生，高鉀食物像是香蕉、奇異果、番茄和空心菜都是好選擇。

▲▼消水腫食物。（圖／Unsplash）

#高鎂食物

鎂參與了 300 多種身體酵素作用，使身體能夠正常代謝運作，換句話說，足夠的鎂可以幫助減少水腫問題，營養師指出一些研究也發現鎂的補充劑（ 250 毫克）可以幫助減少經前症候群的腹脹和水腫問題，高鎂食物像是綠色蔬菜、85%黑巧克力、腰果、海苔都可適量補充。

▲▼營養師傳授消水腫食物。（圖／Unsplash）

#維生素B6

維生素 B6 是一種水溶性維生素，可以調節體液平衡有助於減少水腫問題，富含維生素B6的食物像是海帶、雞肉、海鮮、豆腐皮都不錯。

除了以上4類食物多吃外，營養師程涵宇也提醒，盡量少碰重鹹食物，像是培根、高鈉沾醬，湯類像是酸辣湯、牛肉湯都要盡量避免，重鹹食物不僅會造成身體浮腫、水腫，也有很大機會會引起血壓問題喔！

►營養師傳授「胃排空減重法」，吃便當竟比吃單一食物容易瘦

關鍵字：

消水腫, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／21「買一送一」來了　限時9小時進店有賺！

星巴克11／21「買一送一」來了　限時9小時進店有賺！

女星愛穿小白鞋！趙露思平價款無痛拉長腿　楊冪這雙出鏡率超高

女星愛穿小白鞋！趙露思平價款無痛拉長腿　楊冪這雙出鏡率超高

星巴克今天「限時9小時」買一送一！　揪友賺一杯衝了啦

星巴克今天「限時9小時」買一送一！　揪友賺一杯衝了啦

LV太神！竟邀來梅西、C羅同框下棋，「最美畫面」吸千萬粉絲狂讚 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 金馬時尚／謝盈萱擊敗桂綸鎂奪第一美！「紅毯5美超激烈」深V、露腰齊發 5個習慣不花大錢　整個人提升質感 「洗衣界愛馬仕」微生物超標掀討論　台灣代理：產品下架並向原廠了解中 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰 爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面