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天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

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▲大葉高島屋周年慶。（圖／業者提供）

▲大葉高島屋周年慶首日贈品區爆滿。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天母大葉高島屋周年慶進入第5天，今年除滿千送百之外，也祭出首5日特別加碼，今（11／21）為加碼最後一日，持續吸引在地民眾上門，鄰近天母地區住宅區域，在首日開店不到2小時就出現3位百萬刷手，消費滿百萬元贈送的住宿券直接掃光，天母高端住客的消費力道仍然很強。

▲大葉高島屋周年慶。（圖／業者提供）

大葉高島屋周年慶首波11／17至11／28開跑，單日累積滿3,800元贈800點數（價值400元）；滿7,600元贈1,600點數（價值800元）；APP卡友當日於全館餐廳或咖啡廳單筆滿千元，還送10張面額百元購物金，使用消費滿千元可抵用百元。

此外首五日另針對各樓面加碼，包括1樓化妝品區11／21前，單櫃滿15,000元贈300元券、滿30,000元贈600元券；名品珠寶區單筆滿2萬元贈500元券；2樓女裝區單櫃滿6萬元贈500元券；2樓運動休閒區單筆滿4,000元贈100元券；3樓男裝區累積滿35,000元贈300元券。

而3樓嬰童玩具區11／28前單筆滿5,000元贈500元券；4樓內睡衣區、12樓廚用鍋具區&小家電區11／28前單筆滿6,000元贈100元券；4樓食器與寢具區、12樓大家電區11／28前單筆滿10萬元贈1,500元券。

▲大葉高島屋周年慶。（圖／業者提供）

為迎接28週年慶，大葉高島屋去年底起調整將近百家專櫃，其中新進駐品牌約佔3成，第四季再接再勵，將有超過20家新櫃相繼登場，包括Dior頂級化妝品旗艦店、國際精品Montblanc、法女裝JETEZO、美妝品牌Fées、義大利進口淑女服飾Silvian Heach等，館內餐飲也進行年度大洗牌，將開幕的一人燒肉品牌Ikigai燒肉全台首店、上海鄉村、韓式烤肉兩班家、Chili’s美式餐廳，以及饗賓餐旅集團旗下果然匯、饗泰多、開飯川食堂等。

大葉高島屋董事長葉季展表示，為更迎合當地居民的需求與更好消費體驗，陸續投資近8億元進行館內外設施改善、營業面積的調整，今年來客數和業績表現更勝於兩年前疫情爆發前的水準，可望達成周慶8億元、全年43.5億元的目標，年成長20%。

▲京站2022周年慶。（圖／業者提供）

▲京站2022周年慶祭出高回饋。（圖／業者提供）

位於台北車站的京站周年慶，也從11／16至12／12期間開跑，推出全館線上／線下當日消費滿3,800元送400元抵用券；3C家電單筆滿1萬元送500元抵用券，首五日11／16至11／20期間會員卡友推額外加碼，全館消費3,800元送600元抵用券（400商品贈券+200限定贈券）；3C家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券。

關鍵字：

大葉高島屋, 周年慶, 百萬刷手, 週年慶

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