「手機桌布」有玄機！一張圖秒測你的「寂寞指數」

▲從手機鎖屏畫面能測出你的內心寂寞指數。（圖／Unsplash以下同）

編輯／Lily

現代人手機不離身，你的手機桌布是什麼呢？從你的畫面不僅看出你的喜好，更可從你的圖片看出你內心是否寂寞？一起來看看你的寂寞指數有幾%？

看一看你的手機鎖定畫面是什麼圖片呢？

A.風景



B.偶像



C.寵物



D.家人或另一半

----------------------

選擇A.風景的你→寂寞指數80%

你總嚷著想要一個人旅行，外人總以為你活得豁達自在，但你的內心其實挺寂寞的，雖然也想和別人一樣和好友三五成群，但你總踏不出第一步，於是覺得自己找機會走走看看也沒什麼。其實只要接近人群，從興趣和愛好培養，你也可以交到更多志同道合的朋友。

▲（圖／翻攝自IG/bn_sj2013）

選擇B.偶像的你→寂寞指數20%

你放假也能把生活安排得妥當，一個人看電影、逛街，你總能自己去找樂子，很懂得和自己相處，字典中沒有無聊兩個字，即便沒有事情做也很能享受一個人，放空發呆，甚至點高級好料回來獨享，悠閒又自在。

選擇C.寵物的你→寂寞指數40%

你個性很成熟，處理任何大小事都游刃有餘，你認為寂寞人人會有，大部分都有方法和寂寞好好相處，但總是在夜深人靜時，想到自己還是一個人覺得空虛罷了。不過即便空虛你也不會隨便找對象，你的愛情絕對是深思熟慮後的決定。

選擇D.家人或是另一半的你→寂寞指數60%

在別人眼裡看來，你很滿足現在的生活方式，被另一半捧在手心上，看起來很幸福，但是偶爾你也會想跳脫出來去外面看看，感受新的社交圈，能夠認識更多新鮮有趣的人事物。