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朴敏英曝與ONE BOY超有緣「拍戲很需要衝鋒衣」　讚台灣天氣好舒適

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▲▼ONE BOY代言人朴敏英來台記者見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣機能服飾品牌ONE BOY代言人朴敏英放送臉頰愛心。（圖／記者李毓康攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣機能服飾品牌ONE BOY請到韓星朴敏英擔任全新代言人，她特別來台參加今（21日）新品記者會，一現身就以中文自我介紹「我是ONE BOY代言人朴敏英」，展現十足親民風範，還透露跟品牌非常有緣，正好自己在片場很需要衝鋒衣這樣的單品，沒想到代言邀約就來了，大讚ONE BOY舒適又保暖。

▲ONE BOY 。（圖／ONE BOY提供）

▲朴敏英甜美示範「蓄熱科技防水機能禦寒保暖衝鋒背心 」。（圖／ONE BOY提供）

▲ONE BOY 。（圖／ONE BOY提供）

▲朴敏英穿著「All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣」 。（圖／ONE BOY提供）

朴敏英全新代言照釋出，新款主打「蓄熱科技防水機能禦寒保暖衝鋒背心」，寬鬆版型無分男女款都可以穿著，背心式設計，可自由搭配多款內搭衣物，同時有SGS防潑水檢測、胸口反光LOGO等細節。另也有「All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣」，一件提供3種穿法，採雙面刷毛（搖粒絨＋北極絨）保暖值更高。

▲▼ONE BOY代言人朴敏英來台記者見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ONE BOY代言人朴敏英來台記者見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲ONE BOY代言人朴敏英來台。（圖／記者李毓康攝）

朴敏英今年分別演出戲劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《月水金火木土》，一殺青剛好就投入ONE BOY形象照拍攝，還大讚品牌衝鋒衣怎麼搭配都好看，「我覺得可能是跟品牌很有緣，剛好最近就有關注羽絨外套，緣分到了就有品牌邀請，很開心，我在韓國片場很需要這樣的外套！」朴敏英特別表示，衝鋒衣非常適合露營時穿著，自己最重視溫暖與舒適兩大特性，還說如果外套不好看，那麼拍照起來也不好看，因此設計感也成為一大考量。

▲▼ONE BOY代言人朴敏英來台記者見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲朴敏英表示最想來台灣逛夜市。（圖／記者李毓康攝）

朴敏英此次來台最想做什麼事情？她說是逛夜市，「以前都沒有去過，連台幣也換好了，準備得很完美，如果明晚時間允許就會走走。」還特別提到台灣的空氣，讓她感到舒適、溫暖，不會太熱或是太冷，旅行起來很舒服，不忘以中文說出ONE BOY的廣告詞「一穿就暖」，化身稱職代言人。

關鍵字：

朴敏英, ONE BOY, 機能

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