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卡地亞歡慶佳節夢幻禮物出列　經典作品獻上祝福

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▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲歲末節慶獻上卡地亞Cartier向親友表達祝福之意，也能為挑選傾心之作寵愛自己。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

最令人期待的歲末佳節即將來臨，無論是聖誕節或跨年，都是親友團聚的溫馨時刻，此時獻上為所愛之人精心挑選的禮物傳達祝福，或為自己選擇傾心的精品犒賞一整年的努力，更添驚喜與歡樂。卡地亞Cartier呈獻ICON系列精選錶款Ballon Bleu de Cartier、Tank系列、Panthère系列與ICON系列珠寶，以經典作品歡慶值得祝福的分分秒秒，或以精緻居家擺件系列作為夢幻禮物，紀念佳節的美好回憶。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲面盤點綴21顆美鑽的華麗版Ballon Bleu玫瑰金鑽錶。

Ballon Bleu系列多樣面盤變化
Ballon Bleu de Cartier腕錶錶殼宛如一枚鵝卵石，正面與背面都略呈渾圓的弧形，上鍊錶冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，上演圓中帶圓概念，由於上鍊錶冠的影響，使羅馬數字偏離了一般的軌道設計，吸引英國威爾斯親王威廉購入，送給凱特王妃作為結婚周年禮物。此系列多樣面盤變化滿足各種風格的時尚人士，華麗版本為太陽紋面錶盤上錯落點綴21顆美鑽的設計，將過往的軌道式內圈改由18K玫瑰金材質的金珠與時標繞成圈，不變的是12時位置依然為羅馬數字時標，華美裝飾讓錶款如同珠寶般閃耀迷人魅力。

▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）

▲Ballon Bleu玫瑰金錶盤搭配灰色鱷魚皮錶帶款式，流露優雅氣息。

▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）

▲Ballon Bleu玫瑰金鍊帶錶展現簡潔俐落風格。

玫瑰金錶面的Ballon Bleu腕錶同樣吸睛，錶盤搭配陽光射線紋飾，不僅完美展現光影變化的細膩質感，也與錶圈鑲嵌的璀璨美鑽相呼應，搭配銀色飾面的羅馬數字、藍色劍形指針格外出眾，分別有灰色鱷魚皮錶帶與簡潔俐落的玫瑰金鍊帶款式；卡地亞Cartier同時推出深邃灰面盤的玫瑰金Ballon Bleu腕錶，配上深邃灰的鱷魚皮錶帶，氣質非凡。

▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）

▲深邃灰錶盤的Ballon Bleu玫瑰金錶搭配深灰色鱷魚皮錶帶，氣質非凡。

Tank系列經典雋永
1917年問世的Tank坦克腕錶是卡地亞Cartier勇於創新的最佳體現，當時路易卡地亞顛覆錶界傳統圓形錶殼設計，以坦克車俯瞰圖為靈感，將坦克車履帶化為錶耳、錶殼形似坦克車身的嶄新方形錶震撼錶界，1922年經過重新設計將錶殼拉長延伸，錶耳更為精緻、邊角也更圓潤的Louis Cartier腕錶，至今仍是品牌的熱門款。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲經典Tank Louis Cartier腕錶風格雋永。

▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）

▲鑲嵌美鑽的Tank Louis Cartier腕錶吸引目光。

新一代Tank Louis Cartier腕錶的錶盤設計更豐富，運用電化鐫刻技術於紅色錶盤呈現深邃感的幾何圖案，討喜的顏色呼應節慶的歡樂氣氛；卡地亞Cartier同時推出真漆黑色錶盤的Tank Louis Cartier腕錶，與18K金錶殼的亮眼光澤形成強烈對比。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關）

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關）

▲電化鐫刻出深邃圖紋錶盤的Tank Louis Cartier腕錶（上），黑色真漆面盤的Tank Louis Cartier腕錶（下）。

Panthère系列如閃耀手鍊
Panthère de Cartier美洲豹腕錶的取名源自於靈巧的錶鍊，柔軟靈活的拋光弧形鍊結猶如美洲豹的矯健身姿，散發出活力光彩猶如珠寶手鍊，無論是黃K金或玫瑰金鍊帶錶都是卡地亞Cartier的人氣款式。

▲Cartier 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier黃Ｋ金美洲豹鑽錶為卡地亞的人氣錶款。

最新Panthère de Cartier美洲豹腕錶為錶盤增添新色，推出金色、金褐色調錶面的貴金屬材質腕錶，獨特之處是錶盤的對角線設計反轉光影鏡像，隨著光影流轉綻放璀璨光芒。

▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier美洲豹腕錶分別有金色（左）與金褐色錶盤款式。

ICON系列珠寶展露非凡品味
卡地亞Cartier旗下Trinity戒指、Juste un Clou手環與LOVE手環均為經典中的經典，傳遞出品牌的核心理念：與卡地亞本身風格同樣簡約卻一眼即可認出的標誌性設計。當中首創獨特三色金設計的Trinity戒指，黃 K 金、玫瑰金與白 K 金三個自由轉動的環圈外層渾圓、內層光滑，三環繾綣纏繞，形成交錯層疊的迷人模樣。

▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲Trinity戒指獨特的三色金組合，傳遞卡地亞Cartier的核心理念：簡約卻一眼即可認出的經典設計。

由60年代卡地亞設計師Aldo Cipullo 於紐約所作的Juste un Clou手環與LOVE手環，則是品牌大膽創意的實踐。卡地亞將平凡無奇的釘子化為珍寶，打造風靡時尚男、女的Juste un Clou手環，手環的兩個拱形圓管是利用隱藏式鎖扣開合，將釘頭對準重新設計的鑽石形尖端，即可扣上。


 ▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲疊戴Juste un Clou手環與Panthère de Cartier美洲豹腕錶展露個性美。

而LOVE手環由兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才成橢圓手環，完美彰顯純粹線條與精算比例，最為人稱道是手環上用來固定或裝飾的螺絲都清晰可見，並需要專屬螺絲刀開闔。兩個系列的手環均備有豐富款式，可單戴亦可同系列、甚至跨系列或與腕錶疊搭，展露非凡的穿搭品味。

▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲LOVE手環款式豐富，能完美疊搭展現個人風格。

精緻居家擺件
卡地亞Cartier為歲末佳節推出全新生活精品，讓家人與親友在此團聚時刻備感溫馨，也是佳節獻禮的絕佳選擇。品牌調香大師Mathilde Laurent特別創作4款全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，不僅讓大自然的芬芳縈繞居家空間，猶如品牌紅盒的美型設計與花環裝飾，讓蠟燭也化身為精緻擺件。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列DÉSERT香氛蠟燭。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，可另外添購裝飾品牌經典圖案的玻璃鐘形罩。

卡地亞4款Les Ecrins Parfumés系列香氛蠟燭分別為PÉTALES花瓣、DÉSERT沙漠、CANOPÉE樹冠和NEIGE白雪，香氣各具獨特魅力，品牌同時推出4款分別裝飾Diabolo de Cartier、豹紋和美洲豹穿行於兩棵柏樹之間圖案的玻璃鐘形罩與蠟燭搭配；此外，全新擺件也同步亮相，發表黑色卡地亞美洲豹被柏樹圍繞圖樣的2件式碗、圓形托盤與花瓶，另一藍綠配色勾金邊的美洲豹3件式杯組、托盤與筆筒則受伊斯蘭藝術啟發。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞全新一套 2件Panthère de Cartier 美洲豹碗，圓形托盤與花瓶。

▲▼ cartier 。（圖／公關）

▲藍綠配色勾金邊的美洲豹3件式杯組、托盤與花瓶設計受伊斯蘭藝術啟發。

歲末歡慶活動
為慶祝歲末佳節，卡地亞Cartier將於12月起在台北101購物中心4樓廣場裝飾巨型聖誕樹，讓大眾能在此拍美照，感受佳節歡樂氣氛。此外，品牌亦會繼續發放佳音，透過經典標誌性門僮角色，向喜愛品牌的LINE好友們表達感謝之情，凡是卡地亞Cartier台灣LINE官方帳號好友，並於「佳節限定活動」頁面中輸入手機號碼，即可收到禮物兌換QR Code，並於於12月30日前，至卡地亞台北101旗艦店內主動出示QR Code，方能領取標誌性門僮限量貼紙組！每人限領一次，送完為止。卡地亞台灣LINE官方帳號連結：https://lin.ee/hXwllkx

好禮不僅於此，卡地亞Cartier與官方帳號LINE粉絲同歡共慶在燈飾裝點的聖誕樹下於12月10日及17日，連續兩個周六下午2至6時，現場拍照公開打卡上傳至臉書或Instagram，標註#CartierCelebrates #CartierTW，即可獲得限定佳節溫馨驚喜乙份 (每人限領一份，數量有限，送完為止)。現場更有機會與穿上一身紅衣制服的經典門僮合照留念。

卡地亞傳遞美好祝福，佳節限定活動連結: https://cartierline.com.tw/r/JWU6UPJr
 

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

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