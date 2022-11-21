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常被誤以為心情差？彩妝師游絲棋教你「6步驟」打造微笑唇

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▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自IG/you_r_love）

▲學會微笑唇，讓你擁有好人緣。（圖／翻攝自FB/游絲棋、IG/you_r_love，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

唇膏人人都會塗，但是技巧卻大不同，彩妝大師游絲棋就在臉書分享，不少人上唇膏時總覺得不對勁，感覺嘴角總是往下的感覺，導致讓別人看起來「心情不好」，為此她手把手教大家畫出「好人緣微笑唇」，讓你變得溫柔又好接近。

身為不少女星幕後的美麗推手，彩妝大師游絲棋特別重視細節，她舉例像是塗唇膏真的不只是塗上而已，建議大家多幾個步驟，就能畫出3D微笑唇，輕鬆獲得滿滿的好人緣。

▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自FB/游絲棋）

1.用遮瑕膏蓋掉唇形

第一步先用遮瑕乳或是膏蓋掉唇形，用手指拍開候，用美妝蛋輕輕推勻，重點是模糊唇形。

▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自FB/游絲棋）

2.唇部上底色

使用接近唇色的唇線筆，先描繪出想要的唇形，再找一支相近色唇膏，將唇部全部塗滿。

▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自FB/游絲棋）

3.局部上重點色

使用深色唇膏點在唇珠陰影和下唇內側。

▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自FB/游絲棋）

4.暈開做出漸層

接著用唇刷由內向外暈開，慢慢的過渡顏色，做出漂亮的漸層感。

▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自FB/游絲棋）

5.勾勒唇角

使用剛剛畫深色的唇刷，把唇角微微畫上來一點，製造嘴角微笑感，最後再用鬆刷過度唇緣，讓顏色顏色漸層更自然。

▲▼游絲棋教畫微笑唇。（圖／翻攝自FB/游絲棋）

6.修柔粉製造陰影

最後沾取修容粉在人中和下唇凹陷的上下方畫上陰影，這樣能讓雙唇更嘟翹，立體度加倍。

關鍵字：

微笑唇, 唇妝教學, 游絲棋

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