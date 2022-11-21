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貓控快學！營養師教「改善貓過敏」4招逆轉法＋6飲食秘訣

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▲▼ 營養師教改善貓過敏4招＋6飲食秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師表示良好的飲食可幫助改善「貓過敏」狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近年來飼養「毛小孩」的人越來越多，目前最多人飼養的寵物就屬犬貓為大宗，但你是否也聽說「貓過敏」？甚至自己就是愛貓者卻因貓過敏而不敢養貓？知名營養師高敏敏就分享能幫助改善貓過敏的4招逆轉法＋6大飲食秘訣，幫你提升免疫力、穩定過敏情況，喜愛擼貓吸貓的貓控們快來試試。

▲▼ 營養師教改善貓過敏4招＋6飲食秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏指出，會對貓過敏的過敏原大多是貓咪自體分泌的醣蛋白，包含貓身上皮脂腺分泌的「Fel d 1」及唾液中的「Fel d 4」這兩種醣蛋白。「Fel d 1」會就由貓皮屑，附著在貓毛、衣物及周遭；而「Fel d 4」則是藉著貓的唾液，貓舔過的地方就會引發人過敏反應，像是打噴嚏、流鼻水、皮膚敏感等。所以如果是會對貓過敏的人，就算將貓毛剃掉甚至養無毛貓，其實都沒辦法真正解決過敏問題。

▲▼ 營養師教改善貓過敏4招＋6飲食秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

但愛貓人士也不用因此失望，高敏敏就分享能幫助改善「貓過敏」的4招逆轉法＋6大飲食秘訣，有這類困擾的人可以照著做做看。

＃確認過敏原

先確認自己是對真的對貓毛過敏，或是其實是對貓身上的灰塵、塵蟎過敏。

＃勤打掃環境

貓跟人常接觸的毯子、棉被、衣服都要洗乾淨，減少過敏原殘留量。

＃定期清潔貓咪

幫貓洗澡或以濕紙巾擦拭，減少貓皮屑、毛髮、口水等過敏原。

＃強壯自己的免疫力

好的飲食習慣是提升免疫力的根本，加上運動和良好作息，就能幫助改善過敏情況。

▲▼ 營養師教改善貓過敏4招＋6飲食秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了以上4件事，高敏敏也提醒，飲食絕對是改善過敏很重要的一環，因不良的飲食習慣也是造成膚質不穩定的隱形殺手，再加上過敏肌主要是指因受外界刺激，讓皮膚處於暫時受損狀態，並不是一種膚質常態。換句話說，只要減少刺激加上對的飲食習慣，是可以慢慢穩定下來的，因此高敏敏建議飲食可遵循「3不碰＋3多吃」原則。

不碰1：加工食品

添加物過多，身體容易發炎。

不碰2：不新鮮海產

不新鮮的食物，細菌會分解並產生組織胺使皮膚敏感及過敏。

不碰3：過量咖啡因及甜食

過量的咖啡因及甜食會使身體易脫水、讓細胞保水力下降，肌膚更乾燥敏感搔癢。

▲▼ 營養師教改善貓過敏4招＋6飲食秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

多吃1：好油，抗發炎

減少促發炎因子作亂。

多吃2：各色高纖食材

植化素抗氧化，高纖食物也有助排除體內毒素，總之天天吃各種顏色的天然食材就對了。

多吃3：補充水分

多喝水搭配像是黃瓜、蘿蔔等高含水食材，提高細胞活力。

▲▼ 營養師教改善貓過敏4招＋6飲食秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏也表示，以上6大飲食秘訣不只限於對貓過敏者，只要是容易過敏的人都可以參考，尤其現在天氣不穩定，敏感的皮膚狀況可能更嚴重，若是過敏者又會更加不適，所以建議快先從食物營養素攝取做改變。

除了吃好，睡好、放鬆心情也很重要，疲勞和壓力都會讓免疫力變差，讓肌膚情形惡化。

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關鍵字：

過敏, 敏感, 貓過敏, 改善, 方法, 秘訣, 飲食, 營養師, 高敏敏

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