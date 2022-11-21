NIKE官網快閃「黑五8折優惠」！　跑鞋現省千元、超殺品項曝光

記者鮑璿安 ／台北報導

運動品牌NIKE又在官網帶來無預警折扣，為迎接黑色星期五「Black Friday」有超過8百款單品優惠，購買2件以上可享有額外 8 折優惠，其中不少商品原先就有折扣，舉例Nike Infinity React 3女款路跑鞋享有「折上折」，此時入手至少省下千元。

▲NIKE官網「Black Friday」優惠，可享有額外 8 折 。（圖／NIKE官網）

NIKE官網在11月21日 至11月28日期間帶來「Black Friday」優惠，購買 2 件或更多特賣產品， 輸入促銷代碼 CYBER20TW，訂單即可享有額外 8 折優惠。本次特賣涵蓋男女跑鞋、服飾配件品項，像是Nike Infinity React 3女款路跑鞋從原價4,700元降至3,759元，若是輸入促銷代碼最後可以3千元價格入手。另外，熱銷品項Nike Air Force 1 '07 LX 也從原價3,800元，降至約2,431元即可入手。

▲J.LINDEBERG 秋冬背心外套五折優惠。（圖／品牌提供）

同時，來自瑞典的設計師品牌J.LINDEBERG於全台百貨門市祭出黑五購物節優惠活動，即日起至11月27日止，精選背心外套「五折優惠」，含括超輕量連帽羽絨外套、雙面穿科技羽絨外套、標誌美麗諾針織外套、鑽石波紋科技羽絨外套、科技羽絨開襟針織外套、超細毛絨恆溫外套，以及科技羽絨針織背心，共7款，打造兼具時尚與實穿的外套單品。