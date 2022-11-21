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摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍

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▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲摩納哥王妃夏琳身穿Akris訂製服，牽著龍鳳胎子女現身。

記者陳雅韻／綜合報導

摩納哥19日歡度國慶日，摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）率領王室成員一同出席出席國慶儀式，除了被封為「冰山王妃」的夏琳（Charlene Wittstock）身穿酷味十足的黑白配Akris訂製服，其他女性王室成員一字排開，幾乎將女性夢幻品牌香奈兒（CHANEL）當制服穿，從服裝、鞋子到包款都是香奈兒，而家族中被譽為「歐洲最美王子妃」的貝亞特麗切（Beatrice Borromeo），則以火紅的Dior裙裝勝出，成為全場「嬌」點。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲摩納哥王妃夏琳別上梵克雅寶Snowflake Noeud鑽石胸針，5,850,000元。（圖／路透社）

有別於其他王室成員獨鍾法國殿堂級品牌，摩納哥王妃夏琳公開亮相的服裝多為低調奢華品牌，日前她參加國慶日的一襲簡約訂製白色禮服即出自瑞士老牌AKRIS，她別上要價梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）要價585萬元的Snowflake Noeud鑽石胸針增添亮點，牽著一雙龍鳳胎寶貝不時露出微笑，雖被稱為「冰山王妃」，遇到兒女都「融化」了。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲被譽為「歐洲最美王子妃」的貝亞特麗切身穿紅色Dior套裝吸睛。（圖／路透社）

而摩納哥王室「顏值擔當」，正是已故葛麗絲凱莉王妃外孫皮埃爾王子（Pierre Casiraghi）的妻子貝亞特麗切，高學歷且出身義大利貴族的她，是新一代「歐洲最美王子妃」，她與時尚圈互動密切，不僅是Dior品牌之友，亦是義大利珠寶品牌Buchellati的代言人，她日前出席國慶儀式，將兩大品牌穿戴上身，亮眼紅裝讓人一眼就看見她。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲葛麗絲凱莉王妃外孫女夏綠蒂卡西拉吉（中）是香奈兒代言人，以全套香奈兒行頭亮相。（圖／路透社）

王室中另一位時尚圈寵兒是葛麗絲凱莉外孫女夏綠蒂（Charlotte Casiraghi），她是香奈兒代言人，曾騎著駿馬為品牌2022高級訂製服大秀開場，因此參加國慶活動從頭到腳都是香奈兒新品，她的媽媽卡洛琳公主也是品牌忠實擁護者，身穿香奈兒早秋系列粉紅色的斜紋軟呢長外套現身。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲葛麗絲凱莉王妃的女兒卡洛琳公主穿香奈兒粉紅色外套出席國慶儀式。（圖／路透社）

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關鍵字：

摩納哥, 夏琳王妃, 香奈兒, CHANEL, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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