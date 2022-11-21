買了不心痛的聖誕錶出列　CITIZEN、CASIO旗下女孩牌吸目光

▲CITIZEN發表聖誕節推薦錶款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

迎接即將來臨的歲末佳節，腕錶品牌已備好應景錶款，讓在此歡慶時刻以禮物線上祝福的人們，能送進心坎兒裡。CITIZEN代言人Hebe田馥甄搶先戴上聖誕紅面盤的CB1136-50W光動能腕錶，即為亞洲限定的聖誕主打款，面盤點綴羅馬數字與閃耀圓點時標，而錶殼與錶帶以櫻花粉紅金色調的鈦金屬打造相當輕盈，整體洋溢活潑氣息。

▲Hebe田馥甄搶先戴上CITIZEN聖誕紅光動能腕錶CB1136-50W。（圖／CITIZEN提供，以下同）





▲CITIZEN鈦金屬打造的櫻花粉紅金聖誕紅CB1136-50W腕錶，30,900元。

呼應佳節歡樂氣氛，腕錶設計少不了晶亮元素，預算鎖定在萬元以內，CITIZEN旗下以小巧可愛錶款著稱女孩品牌wicca有豐富選擇，以鑽石星塵為主題的新款KP5-662-13，水晶時標猶如小冰晶般閃耀，12時位置錶殼與鍊帶間鑲有一顆琥珀色水晶，展現女孩專屬的華麗感；台灣限量180只的wicca KH3-568-13腕錶，則展現簡約俐落風格，配有粉紅金色米蘭錶帶，以及煙燻粉色的環保材質錶帶可供替換。

▲wicca KP5-662-13以鑽石星塵為主題，12時方向點綴琥珀色水晶，8,900元。





▲台灣限量180只的wicca KH3-568-13腕錶，能輕鬆替換米蘭錶帶或環保材質錶帶，8,900元。



CASIO旗下女錶SHEEN，也為聖誕節推出應景錶款SHE-4539F系列，面盤外圈環繞花朵與葉片構成的花圈，4種款式各有迷人配色，淡粉、鵝黃與銀白的面盤色調錶款分別搭配玫瑰金、金色或銀色錶圈及米蘭編織錶帶，並在7時位置點綴一顆閃亮水晶，另有搭配真皮錶帶設計，優雅風格能輕易與日常裝扮搭配。

▲SHEEN推出以花圈為靈感新系列SHE-4539F，銀色款（左起）4,000元，金色款5,500元，粉色款5,500元，皮帶款4,500元。（圖／CASIO提供，以下同）

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