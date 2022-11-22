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新手注意！營養師：「5種減脂食物」必吃，營養又方便

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▲▼減脂食物。（圖／Unsplash）

想要成功減重必須掌握「三分練、七分吃」技巧。（圖／Unsplash、翻攝自FB/營養師余朱青，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人想減重但卻用不對方法，營養師余朱青分享，在減重過程中，人體是很敏感的，它能感知你將要帶領的方向，飲食從沒有規律走向規律，慢慢進入新平衡，才能讓減重效果拉長，她也列5種減脂食物，簡單好取得又很營養。

▲▼減脂食物。（圖／Unsplash）

#黃瓜

黃瓜熱量低，且含有豐富的鉀元素，能幫助利尿和調節血壓，此外，小黃瓜分解酵素「磷脂酶」能幫助擊退脂肪，整體來說是很好的減脂食材。

▲▼減脂食物。（圖／Unsplash）

#大番茄

大番茄富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素A、C等抗氧化營養素，膳食纖維高且熱量低，又具有抗氧化、抗發炎等功效，是最適合用來減重的蔬果，也是控制血糖的好幫手。

▲▼減脂食物。（圖／Unsplash）

#豆腐

豆腐低熱量且高蛋白，富含大豆皂甘，能夠分解中性脂肪，排出血液中多餘的膽固醇和三酸甘油脂，進一步提升小腸機能，抑制脂肪的吸收，豆腐本身也有高鈣特質，也能幫助減少骨質流失。

▲▼減脂食物。（圖／Unsplash）

#地瓜

地瓜屬於原型食物，減重時用來代替米飯，也能增加飽足感，不只如此更富含膳食纖維，有防止便秘、腸道病變等作用。

▲▼減脂食物。（圖／Unsplash）

#鮪魚

瘦身時必須攝取優質蛋白，這時候高蛋白且低熱量的鮪魚就很適合，對於外食族來說，水煮鮪魚罐頭就是能快速方便攝取優質蛋白的方式。

關鍵字：

減脂, 減重, 食物

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