單身時該做的5種練習　真愛來臨時你才能「準備好」

▲幾種單身練習，可以讓你更快樂。（圖／unsplash、pexels、pixabay）

編輯／借借

在獨身一人之時，重點不是如何遇到真愛，而是應該把自己變得更好，其實單身的時候也是很忙的，建議可以為自己做5個練習，無論是等待初戀或是走過上一個戀情，正在等候下一個遇見的過渡期，都很適合把自己準備好，遇到真愛才能清楚辨別，理性以對。

自己獲得快樂

把快樂的權利交給別人是件可惜的事，應該培養自己發掘快樂的能力，像是好好經營朋友與家人間的關係，或是開發能讓自己開心的休閒活動，健身、烹飪或是看電影，即便日後有了另一半，也可以偶爾擁有或給對方一些空間。

自我安慰的能力

在人生的道路上，能夠自我安慰這件事情是非常重要的，因為或多或少或遇到挫折、令人沮喪的事，面臨交叉路口，一個轉念就能讓自己變得更積極，另一個選擇可能會落地不起，無論是基於什麼樣的理由，讓自己可以再次站起來，未來就能越來越好。

放下過去

很多時候明明就知道這些已經過去了，卻還是放不下，這樣的不甘心會讓你失去更多，若你覺得陷在過去很辛苦，說實話，停損了之後你是挫折的一方沒錯，但其實心情很輕鬆。這片風景已經不美麗，不如轉個彎或繼續前進，其實你沒有損失。

停止後悔

「如果當初我這樣，現在可能就不一樣...」其實事實上，98%的結局還是相同，因為人生的事件很少因為一個決定就全然改變，如20歲立志學好英文，成就好英文技能的不會是在決定的那一刻，而是之後堅持下去的很多刻、跟前任分手不是因為吵了「那一架」，而是在之前爭執過的幾十次。從中學習成長，停止不必要的後悔，才能繼續往前看。

思考擇偶需求

人除了互相喜歡，還為了什麼在一起？我們雖然總會被第一眼的印象影響，但相處永遠是在一起最重要的原因，這不但只是讓你思考淺白擇偶條件而已，而是包括大約的性格、財務狀況、思考價值觀等等，而這也會影響你從哪裡開始找伴侶的決定。