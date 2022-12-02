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秋冬必備西裝外套看Rosé、韓韶禧穿搭示範　加碼推薦5款必收款式

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

越來越低的氣溫，就好像在提醒我們該幫衣櫥換季，秋冬不可或缺的西裝外套，不論是輕鬆聚會、正式場合，甚至是派對活動全都能搭配，想購入或是對穿搭沒有頭緒的你，不妨從Rosé、韓韶禧、鄭好娟、楊冪的西裝外套穿搭下手，加碼推薦5款必收的西裝外套款式。

西裝外套穿搭

BLACKPINK Rosé

喜歡性感風的你，不妨向Saint Laurent全球品牌大使BLACKPINK Rosé取經，選擇波卡圓點的領結襯衫，下半身搭配極短黑色西裝褲，外頭罩上一件黑色長版西裝外套，又帥又辣的穿搭風格，成為眾人目光焦點絕對不難。

楊冪

如果是偏好甜美風的女生，就可以像陸劇女王楊冪在黑色緞面小洋裝外，搭配長版墊肩的西裝外套，保有氣質的同時，添加一抹個性美。

鄭好娟

以Netflix影集《魷魚遊戲》走紅全球的鄭好娟，以白色T-Shirt搭配緊身自行車褲，加上合身的黑色西裝外套，展現男孩風的帥氣魅力。

韓韶禧

在韓劇《以吾之名》顛覆在粉絲心中印象的韓韶禧，日前出席釜山影展頒獎典禮，把長版西裝外套當成紅毯禮服，低領口設計和下身失蹤的搭配，一上場就是所有目光的焦點。

西裝外套款式推薦

▲（左）灰色格紋西裝外套、（右）菸草棕色燈芯絨雙排扣西裝外套。

▲（左）、黝黑色單扣經典西裝外套、（右）黝黑色呢絨短版西裝外套。

▲黝黑色呢絨金扣長版西裝外套。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 西裝外套, 楊冪, 韓韶禧

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