Lisa首度公開化妝桌　愛用保養品、香水到牙膏通通曝光

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓國女團BLACKPINK忙於全球同名巡迴演唱會，成員Lisa難得在IG限時動態分享了化妝桌照片，也引起大家好奇心，紛紛搜出她用的產品，一起來看看。

寫著Lisa名字的Celine化妝箱

身為Celine全球品牌大使的Lisa，隨身包包自然也是Celine，非常敬業，而且她的TRIOMPHE帆布及小牛皮方形化妝袋上面還有Lisa的名字。

香水：Celine香水旅行瓶

照片前方很引人注目的金色瓶子則同樣來自Celine，是旅行裝的香水瓶，裡頭可放入15ml的Celine香水補充瓶。





Lisa之前在IG也分享了Celine香水拍攝花絮。

保養品有這些

從照片中可以發現裡面絕大部分產品都是保養品，其中又以精華液類佔大宗。

像是Omorovicza的喚白C賦活精華液（Daily Vitamin C）， 宛如給肌膚吃的每日C，使用目前已知最穩定的維他命C衍生物「維他命C磷酸鈉」，能保護和使肌膚看起來明亮白皙。

還有La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華（Skin Caviar Liquid Lift），使用高效的魚子保養成份幫助肌膚抵禦地心引力，並且富含魚子精奢純萃，可讓肌膚看起來豐潤飽滿。

海洋拉娜的修護精華油（The Renewal Oil）也出現在其中，蘊含Miracle Broth™濃縮精華、濃縮精華油、高倍濃度萊姆茶萃取等等滋潤肌膚，讓肌膚細嫩柔滑。

另外還有Tata Harper的煥膚精華液（Resurfacing Serum）內含多種成份的酸類，可幫助代謝肌膚表面老廢角質。

另外的品項，化妝水使用了廣受喜愛的品木宣言「靈芝水」Dr. Weil 青春無敵靈芝光潤機能水以靈芝精萃與蕈菇激活精萃穩定膚況，還有玻尿酸瞬效保濕，伴隨植萃療癒香氣，保養起來更舒服。局部保養則有Omorovicza的Reviving眼霜。





最特別的就是連牙膏也出現了！來自泰國的「牙醫選」夜用牙膏一直頗受好評，其實這也是Lisa代言品牌之一，從隨身攜帶的情況就可看出Lisa真的很敬業。

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