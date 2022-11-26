李霈瑜：「要盡情期待驚喜的發生，不要有任何後悔，只能往前看」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

要盡情期待驚喜的發生，不要去預設、不要有任何後悔，不要眷戀過往，只能往前看。

距離整整兩年時間，再度見到李霈瑜，依舊是印象中的活潑熱情。人們說女人是水做的，說的是需要被保護的多愁善感，而李霈瑜則是海水做的，多了那麼一份無懼的勇敢。主持《水下三十米》獲得人生首座金鐘獎，自然而然與大海劃上等號，她說：「在海上才知道自己的渺小，把這些領悟帶進生活中，更能知道何謂謙虛。我身上的美人魚是在拍攝期間刺的，時時提醒我做人處事的道理。」

然而，這些年離開了大海，去當電影演員演戲、去做發片歌手唱歌，原來是對海產生了排斥感？李霈瑜繼續說：「當時抱著『再也不想下海了』的決心，因為真的是潛到怕了！然而，今年發了專輯《說》，主視覺又回海，這是我給自己的任務，希望能和大海重新和好。因為回頭看看，不管好的壞的，最終都會成為現在的你自己。」

退一步，得到更多

2020年主演電影《消失的情人節》，獲得包含金馬、台北電影節女主角入圍肯定，持續好一陣子都能看到李霈瑜在紅毯上閃閃發光，知名度穩健上升，回望這兩年在戲劇發展上的歷程，又是怎樣的呢？李霈瑜說：「對我來說《消失》是很重要的轉捩點，一把將我推上女主角的位置，但我也抱著戒慎恐懼的心態，畢竟跳這麽高，中間有一大段是空白的，非常沒有安全感。」

因此「沉澱與醞釀」是李霈瑜眼前的最大課題，她接著說：「今年接到配角的作品不少，而對我來說，只要有好劇本好角色，無論主角配角，我都願意去挑戰。每一個演員都是非常重要的，所有人都是一塊拼圖，最終才能成就一部作品。」當往後退時，或許能發現更多激盪，用謙虛角度去看同件事情時，就會有更深的學習，無論哪個領域都一樣。

持續療癒的永續力

無論外在形象或是自身內在，與大自然有著極深連結，李霈瑜與閨蜜在今年合資開設的裸賣商店「halo halo! 愛地球選物集品」，成為街區推廣環保意識的重要據點，致力打造全新的永續消費型態，李霈瑜說：「一直擺在心中的計畫終能付諸實現！很多客人一開始不知道我們在做什麼，以為我們是花店或是咖啡店，我覺得很可愛。」

不過，綠色消費習慣對許多人來說，依舊是非常陌生的。對於價格稍微貴一點，也感到疑惑，然而，這卻是最好機會教育的開端，她繼續說：「這時候我們就會開始慢慢解釋，環保究竟是什麼？要如何做才能幫助地球等等，在講解與交流的過程中，無論是客人或是我們自己，都會發現新的問題，共同討論的感覺非常好。店內也有安排課程，不只是賣東西，同時也促進街坊感情。」

一起走，去冒險的以後

30歲後，李霈瑜學會了堅毅與溫柔，學習自給自足的安全感，如今不知不覺即將迎來中間點，對於年齡會有所謂的焦慮嗎？她說：「並不會特別害怕老，但對時光流逝特別有感，活在當下的感受更強烈了，對人事物的取捨也更加清晰，遵照自己的意願很重要。」

新專輯中〈帶我走〉歌詞寫著「帶我走／一起去做夢／就算失控／還是要奮不顧身的游」，透露李霈瑜DNA深處的冒險精神。歲末年終，問問她對來年的期許與送給自己的話？她說：「無論何時，我都會告訴自己，要盡情期待驚喜的發生，不要去預設、不要有任何後悔，不要眷戀過往，只能往前看。」

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