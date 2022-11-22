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安格斯12星座一周運勢11／21-11／27　單身水瓶幸福來臨

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本周最大星事非「木星順行」了，結束了將近半年的退行，木星總算在年底的此時導正，尤其是走在羊座的第12宮中，反映出有時惶惶不安的你，將重新找到穩定的力量，這周牡羊座格外適合開啟新計劃，或者人際上、感情上更積極的嘗試、工作上主動爭取表現等，任何一個微小的改變，都將會是未來轉運的契機。

金牛座 4.21~5.20

整體運勢平步青雲，各方面表現能在平淡中緩步推升， 雖然本周金牛座金、水星位置良好，加上木星助力，基本上有勞有得，工作在有一點小忙又不會太忙的情況下， 節奏掌控得宜，只是與夥伴、同事間互動表面禮貌，但彼此少了點真心相待，很可能留下讓人議論的話柄。感情方面，有對象者兩人互動溫馨。單身者感情原地踏步居多。

雙子座 5.21~6.20

感情表現沒有工作來得搶眼，這周雙子想愈多、做愈多卻也愈扣分，與情人在價值觀或生活上等都還需要磨合，就算一時在言語上獲得勝出，但當心賠掉的是彼此情感！工作表現可圈可點，只要不與人硬碰硬，你的想法最終會被青睞，彬彬有禮的你很有長輩緣，總能在工作或生活中顯得十分吃得開，表現十分出色。

巨蟹座 6.21~7.21

這周別指望透過行星或憑運氣心想事成，只能說巨蟹座一切得靠自己，如果覺得力不從心，那麼就給自己好好休息的時光，長期累積下來的疲憊似乎已經到了臨界點，可以趁著木星轉順、大環境衝突減弱的時候給自己放個假療癒一下！感情上有對象者也需要培養共同的興趣或目標，相處能更進階；單身者桃花難尋，放寬心情，緣分將自然靠近。

獅子座 7.22~8.22

愛情宮位中行星開始相繼入駐，可以確定的是，獅子座桃花運勢將默默由弱轉強，從這周開始一直到年底，這段時間可說是單身獅的一大福音，會有一些緣分從四面八方出現，如果正期待談場小清新的感情，可算是十分有趣的開始，只是這段時間出現的對象，都不是很合你的意，多半只是可以聊聊天的咖而已，想要終結單身最好放下過高的標準，給對方也給自己一個機會。

處女座 8.23~9.22

處女座這周雜事紛呈，容易像多頭馬車般投入在工作 上，然而此時的你，忙碌不算忙碌，而是庸庸碌碌，為了金錢咬牙苦撐，也在不知不覺間讓肩上扛著的負擔更吃重，在長官吩咐下，不得不去做些吃力不討好的工作。愛情運則有愈來愈好的趨勢，與心上人心心相印的默契與日遽增，關係有機會逐漸明朗化，彼此互動的機會變多。

天秤座 9.23~10.22

天秤座這周運勢還算不錯，只要能HOLD住自己浮躁的心， 就可說是很順利的時期。這段時間如果覺得生活太緊繃與其隱忍不如走到戶外接近大自然，讓自己身體和心靈都好好放鬆，就能暫時一掃陰霾，順勢轉化掉不好的氣場。感情容易成為你的心頭負擔，單身者可能鍾情於與自己差異甚大的對象，得花點心力彼此磨合！

天蠍座 10.23~11.22

只要搞定精神上的潔癖，這周天蠍座運勢就能走得四平八穩！受到木星、金星的變化影響，本周由忙亂逐漸步入常軌，細膩獨到的見解能讓你在工作上贏得注目與讚賞，只是人際上仍處在詭譎的狀態，最好能再謙和溫順一點，以免言語上的衝突讓你在未來埋下隱憂。感情進展如謎，未成定局之前，只要以穩定的步伐前進，其它的就靜心等待。

射手座 11.23~12.21

行星們年底幾乎可說是繞著射手轉，好運將輪番來敲門！而這周木星轉順走入了射手三宮，意味著人際社交上逐漸轉強，靠著集結眾人之力的方式，將能為你帶來意想不到的助力，建議你與其單打獨鬥，不如多找幾個夥伴！單身者感情如魚得水，可以度過一段多采多姿的時光，有對象者得小心控制情緒化的問題，當心易與家人或身邊最親密的人鬧翻。

摩羯座 12.22~1.19

摩羯運勢隨著木星轉正行影響，這周開始卡卡的感覺慢慢消失，然而如果過度在意某方面的得失，很可能影響你其它生活的品質！這周摩羯注意力大都集中在與工作有關的事上，讓感情放牛吃草，有情人的與情人感情十分淡然，保持這樣淡淡的距離倒也罷了，最近工作很可能會成為與情人之間的導火線，一個喬不攏就很可能引發生活的失衡。

水瓶座 1.20~2.18

這周水瓶運勢小幅揚升，受到金星、水星的加持，近期雖然動力不足，但感情卻能如倒吃甘庶般有著愈嚼愈甜的變化，特別是單身水瓶的好感度慢慢熟成，你與對方從陌生到熟悉、從熟悉到兩情相悅的幸福感，會是最近這段時間裡最棒的抗壓特效藥，將能為你帶動工作、生活上的正能量，對方不僅是你的情人，也會是你的貴人。

雙魚座 2.19~3.20

雙魚座這周擁有木星轉正帶來的正面效應，年底運勢愈來愈好，此時的你整個人也容光煥發，能在人群中展現魅力，單身者感情運轉強，與心上人有相遇的契機！而工作上，也能展現出充滿魄力的一面，柔軟的魚兒也開始硬起來！不過仍要適時平衡工作、感情與生活，當心勞累過頭，休息不足的身體特別容易缺乏免疫力。

 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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