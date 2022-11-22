62歲黑木瞳不只保養得宜，私下穿搭也是超逆齡　白色單品最常出現

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受邀出席第59屆金馬獎的日本女星黑木瞳，因為逆齡容貌、姣好身材，一登台就引起大家熱烈討論，完全看不出來她今年已經62歲，粉絲們除了好奇她的保養、瘦身秘訣外，其實黑木瞳私底下的穿著造型，同樣也有撇步值得你取經，往下看黑木瞳超逆齡的穿搭法。

黑木瞳的逆齡穿搭聖經

Oversized T-Shirt

綁著低馬尾，黑木瞳穿著一件黑色的Oversized T-Shirt，不說的話，根本看不出來她的真實年齡，袖口反摺的小細節，讓穿搭看起來更有型。

One Piece洋裝

黑木瞳外出時，通常會以One Piece穿搭為主，像是白色不對稱設計荷葉袖洋裝、藍色收腰長裙、襯衫式蝴蝶結洋裝…等，讓黑木瞳看起來就像是剛入社會的氣質女生。





優雅和服

日本女生都愛穿的和服，同樣也是黑木瞳愛穿的單品，不論是出席戲劇活動、私下聚會，她穿上和服的稚嫩樣貌，走在路上遇到的話，你絕對猜不出來她的實際年齡。

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