《卿卿日常》田曦薇被封「初戀臉女神」　4技巧畫出同款甜美兔子眼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

陸劇《卿卿日常》由白敬亭、田曦薇搭檔演出，95後女主角田曦薇清新甜美，不僅是小甜妹更被網友們封為「初戀臉女神」。

《卿卿日常》田曦薇

改編自小說《清穿日常》，講述因為一場聯姻擢選，少主尹崢（白敬亭飾）與霽川派來的李薇（田曦薇 飾）意外結緣，共同開啟一段狀況百出卻又相映成趣的新生活。

可愛的田曦薇擁有甜美臉蛋和好身材，就是標準的「天使臉孔魔鬼身材」，圓圓的大眼配上無敵的笑容讓許多人不僅迷上她，人紅是非多的她最近開始被網友爆料黑歷史，不過真性情的她直接在微博上回應那些謠言：「我沒有做過違背法律、道德和主動欺負人的事情，所以不感到抱歉。現在的我是我，那時候的我也是我」，讓人十分讚賞。

田曦薇妝容重點

田曦薇本身就是甜美的代表，圓圓的兔子眼、小小的臉蛋和笑開來時的梨窩，雖然五官是天生的，但我們也能靠彩妝技巧的幫忙畫出「兔子眼」的甜美感。

1.霧面妝感，可看到她的整個妝感幾乎都是霧面的，到了眼影除了霧面之外幾乎沒有什麼太重的顏色。

2.接著是上睫毛的部分，是捲翹、濃密缺一不可的路線，比起根根分明的乾淨感，此時又捲翹又濃密的睫毛更適合這個強調眼部的妝容。

3.仔細觀察會發現田曦薇也是僅以內眼線為主，但如果想要加強眼睛的圓潤感，除了內眼線之外可以在眼珠正上方、下方加強。

4.以膨脹色打造霧面臥蠶。

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