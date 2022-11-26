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吳慷仁人生態度金句：你不一定要跟別人比，但不要輕易放過自己

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文／Workworks職場人

以《下一站，幸福》、《麻醉風暴》、《一把青》打出知名度的「吳慷仁」，演藝之路頻創高峰，近年來接續演繹知名戲劇作品《華燈初上》、《她和她的她》，更以《斯卡羅》入圍金鐘57最佳男配角！現齡39歲的吳慷仁，不僅將每個角色飾演得活靈活現，更學會與自己深層對話，本篇編輯將分享「8則吳慷仁的箴言金句」，一起來學習金鐘視帝的人生態度吧！

吳慷仁金句

1.對於職業的熱情有時候比維他命B群來得有效！

▲吳慷仁。（圖／吳慷仁粉絲專頁，下同）

拍戲生活就是來得快去得也快，吳慷仁表示很多時候並不是不想殺青、結束收工，而是拍下去的過程彼此有了感情，會盡本份做到好！即便拍戲累歸累，演戲的暢快感固然存在，「對於職業的熱情有時候比維他命B群來得有效」，當職場人們抱持高度的工作熱忱，即便遇到再大的工作挫折都能迎刃而解！

2.人生過程就是這樣，也許我們不只會碰到一次，但有時候誰知道下次是何時呢？

「人生的過程就是這樣，也許我們不只會碰到一次，但有時候誰知道下次是何時呢」？如果人生真的只有一次，職場人務必把握每個機會努力付出，不留下任何遺憾，吳慷仁曾分享只要抓穩每一次努力的機會，無論結果的好壞，心中將會永遠留下印記！

3.也許我們不是最有天份的，但是我們總是可以當最努力的那一個。

曾以《一把青》奪下金鐘獎視帝的吳慷仁，當年上台領獎分享：等了8年，從只有講幾個字的人，到現在能站在這個舞台上，感動表示「也許我們不是最有天份的，但是我們總是可以當最努力的那一個」！這句話已深深烙印在編輯腦海裡，即便工作表現尚未獲得認可，但憑著努力不懈的精神，總有一天舞台會屬於我們的！

4.三十歲時我以為自己的稜角被磨掉了，後來才發現我的角更尖了。

吳慷仁從小為了證明能獨力養家，不到15歲開始四處打工賺錢（餐廳、擺地攤、工地打零工等苦力活都曾嘗試過），最後落腳在台北酒吧當調酒師，因緣際會下27歲正式踏入演藝圈、學習當一位演員！吳慷仁分享「三十歲時的我以為自己的稜角被磨掉了，後來才發現我的角更尖了」，相信職場人們從2009年《下一站，幸福》一路到近期熱播影劇《她和她的她》作品中，能看見出道多年的吳慷仁，每一次敬業又完美的演出，都是向所有觀眾真誠展現對演戲的熱愛。

5.善待自己，學會放鬆

在這條艱辛又漫長道路上努力這麼久，吳慷仁在追逐演員夢想的同時，更懂得「善待自己，學會放鬆」，只要劇組一放假，吳慷仁會放下手邊事情、用心品味生活，畢竟演員的角色更需要接觸不同人群、體驗不同生活，才能讓角色演繹地更活靈活現！職場人們平時休假時間都會如何利用呢？編輯建議除了放下手邊工作，也不要把自己逼得太緊迫，每天給自己些微的放鬆時間，會讓你更「享受」生活唷！

6.你不一定要跟別人比，但不要輕易放過自己

即便從未擁有專業背景，也不是科班出身，過去的吳慷仁也曾否定過自己的能力，直到演繹《出境事務所》的趙聖偉角色後，才漸漸領悟到「你不一定要跟別人比，但不要輕易放過自己」，只要努力做到不愧於心的地步，那就值得了！職場上難免會遇到同儕競爭的場面，或許有些同事天生能力好、有些同事善於交際，職場上不一定要拿自己跟別人做比較，重要的是「絕對不能輕易放過自己」，與其花時間和他人競爭，不如把時間拿來思考自己是否能在職場上更突破自我呢？

7.年紀漸漸大，慢慢知道和別人對話中的「自己」佔了多少比例

吳慷仁曾在FB分享一張襪子配拖鞋的照片，內容寫著：「年紀漸漸大，會慢慢知道和別人對話中的『自己』佔了多少比例」！編輯看完這句話後意識到「做自己」如此重要！倘若職場人們的個性比較難馬上與人打成一片，不想說話也不要勉強自己，只要懂得做自己、讓自己過得更舒服就足夠了～

8.當感覺變化出現的時候，準備比較多的人反而不會那麼手忙腳亂

▲吳慷仁分享：「準備比較多的人反而不會那麼手忙腳亂」（圖／妞新聞）

世事難料，唯獨提早做好準備，才能應付突如其來的改變！職場人們曾經有過以下經驗嗎？明明做好了簡報卻臨時告知更換內容，亦或是主管頻繁改變決策導致作業流程大更動，面對突如其來的變動，吳慷仁分享：「準備比較多的人反而不會那麼手忙腳亂」，建議職場人們與其想著沒有時間休息，倒不如可以思考接下來的計劃中可以提早準備些什麼內容，避免往後花更多時間處理突如其來的改變。

以上「8則吳慷仁箴言」的分享，職場人們最喜歡哪一句呢？期望大家在各自工作領域上都能抱持高度熱忱，就不用只靠吃維他命B群來維持工作活力啦！

【延伸閱讀】

「認真的活在每一個當下，不要做一個被年齡支配的女人」 林志玲《剛剛好的優雅》10則金句分享，讓你與更好的自己相遇！

金鐘影后「柯佳嬿」10大優雅金句盤點： 「人生就是風雨天晴不斷交替，沒有什麼了不起」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 吳慷仁, 一把青, 華燈初上, 她和她的她, 金句

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